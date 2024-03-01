名導遭爆欠錢性騷擾　3年後怒告2小模誹謗…來不及了

▲導演關驊不滿遭爆料欠薪性騷擾，控告小模妨害名譽，但因逾期處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾參與電影《賽德克巴萊》製作的導演關驊，4年前遭媒體爆料，不僅積欠小模薪水還趁機性騷擾，關驊控告爆料的小模「小恬」、「瑪琪」涉嫌誹謗，但台北地檢署查出，關驊一看到報導就知道2名小模的真實身分，卻到去年才提告，已經超出6個月告訴期，將兩名小模處分不起訴。

關驊在2018年間，曾遭藝人劉樂妍在微博網誌上指控「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？」並辱罵關男「厚顏無恥」、「王八蛋」，關驊不滿提告，但法官認為，從劉女發表的前後文看來，可知劉女是聽了擔任化妝師的妹妹（繼父女兒）李松真遭關驊欠薪的事情，根據妹妹所描述，及閱覽妹妹的對話紀錄後，做出相關評論，判劉樂妍無罪。

2020年9月2日，周刊媒體報導「名導關驊被控欠薪性騷小模」，其中化名小恬的小模出面受訪，表示自己應徵工作，結果被當成司機，到現場發現要拍的情節原先說的不同，且與關驊比鄰而坐時，遭關驊以手背觸碰大腿，另名小模瑪琪則稱，遭關驊積欠工作薪水。

關驊不滿報導，控告撰文記者結果不起訴確定，轉而控告小恬與瑪琪涉嫌妨害名譽，檢察官調查，關驊在2020年10月底就已經看到報導，且他一看到報導的照片，就知道小恬、瑪琪分別是譚姓、鄭姓女子的化名，並用臉書詢問2人經過。

檢察官認為，關驊早已知對方的身分以及犯罪事實，卻直到2023年3月22日，才追加控告譚女和鄭女涉及加重誹謗罪，超過妨害名譽法定的6個月告訴期間，因此處分不起訴。