快訊／《從拉斐爾到梵谷》主題票開搶！奇美官網「12:00當掉了」

▲網站目前跑不出來。（圖／翻攝自奇美博物館官網）

記者曾筠淇／綜合報導

台南的奇美博物館從公布國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》的消息後，便吸引大量民眾關注，主題票於今（1）日中午12時開始販售，不過稍早就有網友要購票時，發現奇美博物館的網站已經當掉了，進而直呼「時間還沒到，官網已掛掉」、「12:00系統就準時當機」。

奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》將展出從文藝復興到印象派共50位大師、52幅真跡原作，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。而3月1日開賣限量的三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」從中午12時啟售，數量有限、售完為止。

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▲《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展期自5月2日至9月1日止。（圖／記者林東良翻攝）

事實上，昨（29）日臉書粉專「奇美博物館 Chimei Museum」就貼出買票QA整理，並提醒民眾「火熱的主題票在3/1中午12點啟售」。然而，稍早就有不少有意購票的民眾在貼文底下表示，「超不順利的，時間一到系統就大當機」、「整個癱瘓太扯」、「網站都卡住了」、「根本進不去」、「畫面出不來」、「當機了」。實際查詢購票網站，截稿前畫面暫無法正常顯示。

此外，由於三大主題票券是限量販售的，因此奇美博物館先前曾表示， 民眾也可以在3月11日起預購5、6月票券；5月20日起預購7至9月票券，為維持觀展品質，購票需要指定日期、場次，全票550元、優惠票450元。而在5月2日開展後，博物館現場也會販售當日一般票券，將依展廳人流情況開放民眾排隊參觀，但所有票券都不可重複入場。