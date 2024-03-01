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雪霸觀霧山莊「霧社櫻王」盛開　「三月雪」大爆發畫面曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

雪霸國家公園觀霧遊憩區觀霧山莊前，一株北台灣最大的霧社櫻目前已經盛開，假日將吸引眾多遊客湧入觀霧賞櫻，爭睹櫻王「三月雪」的迷人風采，周休假期當地停車位可能會不敷需求，遊客前往賞櫻恐大排長龍，民眾要有大塞車的心理準備。

▲▼觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」已經開滿雪白櫻花，將吸引大批遊客上山來一睹風采。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」已經開滿雪白櫻花，將吸引大批遊客上山來一睹風采。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

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每年3月是霧社櫻的開花期，位於苗栗縣泰安鄉觀霧山莊前的「霧社櫻王」已經滿開，霧社櫻與一般粉紅色櫻花花瓣不同，呈雪白花色，與李花或梨花相近，預期將吸引眾多遊客湧入觀霧賞櫻，爭睹櫻王「三月雪」的迷人風采。

▲▼觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」已經開滿雪白櫻花，將吸引大批遊客上山來一睹風采。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名，它的花瓣潔白如雪，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花；觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾80公分、樹高約14公尺，推估樹齡80至90年，相當少見，應該是北台灣最大棵的霧社櫻，因此被稱為「霧社櫻王」。

目前櫻王綻放情況已經全面盛開，預計持續一周左右時間，觀霧地區現有停車格位150個，臨時停車區估計可停150部車，因此停車飽和量約300輛車，預計周休假日將湧進眾多民眾，遊客前往賞櫻可能要有堵車心理準備。

▲▼觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」已經開滿雪白櫻花，將吸引大批遊客上山來一睹風采。（圖／記者蔡文淵翻攝）

觀霧山莊粉專小編提醒遊客，拍照時不要攀爬欄杆，以免發生危險；花圃區請勿進入，更不要拉著花朵枝條拍照；櫻王下請勿停車，停車場滿了，請停外側停車場，也不要阻擋大鹿林道西線出入口，以保持道路暢通；另外，大鹿林道22~24.5k有伐木作業，請配合管制時間小心通行。

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