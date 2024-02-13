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社會 社會焦點 保障人權

41歲女山友墜百米深谷亡！inReach發送座標　空勤吊掛送她回家

▲▼搜救人員由空勤協助將吊掛至雪山北峰後，挺進座標搜索救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲搜救人員由空勤協助吊掛至雪山北峰後，挺進座標搜索救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

新北市一名41歲林姓女子11日單獨攀登凱蘭特崑山北峰，不慎滑落約100公尺山谷，林女身上攜帶 inReach衛星通訊設備自動發送座標回傳定位，並由空勤協助將搜救人員吊掛至雪山北峰後挺進座標搜索，發現林女已經罹難，空勤於今(13日)中午將大體吊掛至台中東勢河濱公園，交接給家屬。

苗栗縣消防局指揮中心於11日(年初二)19時53分接獲戶外安全推廣協會報案，指出1名女性獨攀雪山者在凱蘭特崑山北峰邊坡滑落，苗栗縣消防局派出山蒐小組前往救援，由於該名女山友身上攜帶inReach衛星設備自動發送座標回傳定位，由空勤協助將搜救人員吊掛至雪山北峰後挺進座標搜索，於12日15時15分發現已罹難，由空勤於13日11時53分將大體吊掛至台中東勢河濱公園，交接給家屬。

據了解，這名林姓女山友41歲，新北市人，是一名有登山經驗的山友，這次單獨攀爬凱蘭特崑山北峰，因為山區還有積雪，疑似不慎滑落山谷，昨(12)日下午在山稜線下方約100尺山谷發現罹難者，山搜小組冒險下切救援，過程中一名陳姓隊員不慎滑落山谷受傷，由空勤吊掛運送至台中榮民醫院治療，所幸沒有大礙。

苗栗縣消防局指出，本次救援共出動消防人員4人、新板義消3人、台灣樂山協會1人、雪霸服勤志工2人、山盟協會志工2人、雪霸處保育巡查員1人及雪警隊1人，共計14名救援人員，目前往三六九營地集結準備下山。

▲▼搜救人員由空勤協助將吊掛至雪山北峰後，挺進座標搜索救援。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲搜救人員由空勤協助吊掛至雪山北峰後，挺進座標搜索救援。（圖／記者蔡文淵翻）

▲▼一名女山友獨攀凱蘭特崑山北峰，不慎摔落約百米山谷，搜救人員發現時已經罹難。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼一名女山友獨攀凱蘭特崑山北峰，不慎摔落約百米山谷，搜救人員發現時已經罹難。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼一名女山友獨攀凱蘭特崑山北峰，不慎摔落約百米山谷，搜救人員發現時已經罹難。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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