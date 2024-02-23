韓粉內鬨落幕！控K叫獸合體「最強菜農」拍片抹黑　杏仁哥2度落敗

▲直播主杏仁哥（右）指控K叫獸（左）等4人拍片抹黑他。（圖／翻攝自YouTube、資料照）



記者黃資真／高雄報導

直播主杏仁哥（黃育全）指控「最強菜農」林佳新、K叫獸（林駿朋）、直播主林仕鵬以及郭姓韓粉等4人，製作不實影片抹黑他騙取韓粉金錢、肉體，提告誹謗罪，一審法官卻發現他已逾法定半年告訴期間，諭知公訴不受理，檢方上訴二審，仍遭駁回。

判決指出，杏仁哥提告指控，「最強菜農」林佳新、直播主林仕鵬以及郭姓韓粉提供素材及教導製作，交由「K叫獸」拍攝「K叫獸：如何賺取公共財」及「K叫獸：若要人不知除非己莫為」2部影片，內容以「花生哥」一詞影射杏仁哥，並在2020年9月、11月上傳至YouTube頻道，4人慘遭檢方依誹謗罪起訴。

不過，法律規定誹謗罪屬告訴乃論，告訴人應在知悉犯人之6個月內提出告訴，告訴期間期滿後，應諭知不受理之判決。

一審法官調查後發現，杏仁哥早在2020年11月30日下午，透過友人傳訊轉貼第2部影片的網址，杏仁哥再與對方討論「K叫獸」的真實身分，雖「K叫獸」以蒙面方式拍攝，然根據刑事訴訟法，並不以知曉該人之真實姓名、面貌長相等具體詳盡之個人資料為必要，僅需其人別可得特定，檢警單位得據以偵查追緝即足，則應該自杏仁哥「確知犯人之犯罪行為」起便起算，故杏仁哥應在2021年5月底前提出告訴，卻遲於2021年9月底才具狀提告，故已逾告訴期間，諭知公訴不受理。

檢察官上訴指出，杏仁哥粉絲專頁有另外3人擔任管理員，與友人的私訊並非杏仁哥本人對話，而是在2021年5月才從他人直播得知誹謗影片，故於「4個月又12天」提告，應未逾告訴期間。

高雄高分院法官則表示，杏仁哥於原審證稱在2020年期間均由他自己經營，沒有雇用他人，也提到他是從對方誹謗影片發布後，網路觀看次數達上千人時我才發現，「有好友傳訊息告知我，將影片傳給我看，我才知道」，與檢方上訴意旨不合，自難憑採，駁回上訴確定。