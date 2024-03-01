夜宿絕美粉紅櫻花海！豪華露營掀熱潮　日韓泰星遊客也搶住

▲夜宿絕美粉紅櫻花海，蟬說集團在新竹五峰鄉的豪華露營在櫻花季一帳難求。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

春季上山賞櫻成近期全民活動，以體驗式露營旅遊聞名的蟬說生活集團，旗下位在新竹五峰鄉高海拔的豪華露營區周邊盛開櫻花，讓人置身粉紅花海，夜宿櫻花林下更是浪漫不已。業者透露，早在3個月前開放預約，營帳就已被訂光，除了家庭客、年輕族群外，還有日韓港澳等外國旅客前來。

疫情期間，國內掀起露營風潮，許多業者瞄準高端市場，推出豪華露營體驗，蟬說生活集團就是其中之一，但特別的是，蟬說不單有露營，還與在地原民、果農等合作，以深度體驗方式，讓遊客欣賞台灣各地不同的美。

▲業者透露，各營帳早在3個月前開放預約沒多久，就搶訂完畢。（圖／記者游瓊華攝）



蟬說生活執行長馬驊表示，集團旗下的《霧繞》、《霧語》兩營區，位在海拔破千的新竹五峰鄉，當地就以泰雅部落風情和自然風光聞名。今年櫻花季節，兩營區與當地白蘭部落合作，推出獵人文化體驗，還有邀請在地的「白蘭舞蹈班」夜間演出、生營火、跳部落舞蹈，獨特的活動吸引不少遊客。

除了《霧繞》、《霧語》，蟬說同集團旗下還有台中高美濕地《夕陽漫漫》，太平酒桶山《山中靜靜》，以及最新開幕、位在南投溪頭教育園區內的《生態露營區》。

▲豪華露營加上泰雅打獵文化，也吸引不少親子客前往深度體驗。（圖／蟬說集團提供）



「希望能透過蟬說，讓遊客感受到台灣的一年四季！」馬驊提到，很多人看到的是品牌成功，但對他而言，背後更重要的是發展在地創生，希望透過與在地合作，發展出有意義的旅遊體驗與發展偏鄉文化，更進一步帶動青年返鄉，「部落朋友一開始會疑惑，獵人文化活動會吸引人嗎？部落文化一般民眾會有興趣嗎？後來歷經多次說服，且活動頗受遊客好評，部落朋友才放心，更找回許多年輕一輩投入推廣活動中。」

▲蟬說集團執行長馬驊是烏拉圭僑生，返台後愛上台灣這片土地，催生出蟬說一系列品牌。（圖／記者游瓊華攝）



但有趣的是，打造如此多風格露營、讓人用不同角度看台灣的馬驊，其實是烏拉圭僑生，在當地住了10多年。他透露，自己大學返台後，愛上台灣的自然風光與人情味，許多外國朋友來台旅行，要他介紹台灣文化與風情，一次次推薦介紹下，也催生他打造《蟬說》的動能，另類的豪華露營方式，開發偏鄉深度旅遊，更吸引日、韓、港、澳、星、馬等國外旅客跨海體驗，更讓集團在過去4年，每年創造破億元營業額。