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藍營大老爆「馬英九對年長者反感」　馬辦反擊：只敢批評自己人

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

前監察院長錢復29日接受訪問時指出，前總統馬英九父親馬鶴齡曾說，因為從小家教嚴格，所以馬英九對年紀大的人天生有反感，在他們面前勤作筆記，回家就丟了。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑痛批，最近看到國民黨的大老、小老爭相批評馬英九，就覺得國民黨沒有希望，質疑「寧可花很多精神批評清廉的馬英九，卻不敢批評民進黨？」讓他既感嘆又覺得悲哀。

前監察院長錢復29日接受媒體人趙少康專訪時提及，「根據馬老先生馬鶴齡的說法，因為從小家教嚴格，所以馬英九對年紀大的人天生有反感，在他們面前勤作筆記，回家就丟了。」蕭旭岑今日接受中天電視專訪時表示，他最近看到國民黨的大老、小老爭相批評馬英九，就覺得國民黨沒有希望。

「寧可花很多精神批評清廉的馬英九，卻不敢批評民進黨？」蕭旭岑質疑，請問民進黨內有誰批評前總統陳水扁？未來也不會有人批評總統蔡英文，這就是國民黨與民進黨的不同，民進黨永遠團結，因此無論做了什麼狗屁倒灶的事，還能一次又一次地勝選，而國民黨對執政的民進黨沒皮條，只敢批評自己人。

蕭旭岑說，他對錢復沒有任何需要回應的地方，當新加坡建國總理李光耀逝世，馬英九親赴新加坡弔唁，他第一個想到的是找錢復，但錢復卻覺得馬英九不重視年紀大的人，這點讓他既感嘆又覺得悲哀，更替國民黨未來的團結與重返執政感到憂心忡忡。

蕭旭岑也痛批，國安會前秘書長蘇起當過馬英九部屬，多年後卻批評前老闆，連綠營的人都說這不符合做人的道理。他認為，蘇起批馬「既不厚道，也不正確」，但「不厚道」是他受馬重用還批馬，「不正確」是他認為馬用錯賴幸媛當陸委會主委，可事實上馬政府許多重大兩岸政績，包括ECFA、陸生來台、三通直航等，都是在賴幸媛主委與前海基會董事長江丙坤任內完成，光這一點，蘇起的看法就禁不起檢驗。

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