蟑螂大軍入侵廉航飛機　男乘客拍到「一堆小強在爬」噁心片瘋傳

▲飛機上有蟑螂畫面瘋傳。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度一名男子搭乘當地廉航靛藍航空(IndiGo)時，竟然在飛機食物儲存區發現多隻蟑螂正在爬，噁心畫面分享在網路後獲得11多萬人次點閱，讓許多網友留言，「太噁心了」、「再也不敢吃飛機上的食物」。

男子舒克拉(Tarun Shukla)近來在X平台（原名推特）上分享影片表示，「在飛機的食物儲藏區發現蟑螂，真的是太糟糕了」。影片中可看到，好幾隻大蟑螂在食物儲藏區裡面竄動，引發人們擔心飛機食安問題。

舒克拉表示，他之所以在網路上分享這支影片，是希望航空公司能重視這個問題，並且予以改進。影片在網路上瘋傳後，也獲得許多網友表示，「啊啊啊，看起來太噁心了」、「這種衛生標準實在是太糟糕了」。

靛藍航空後來發表聲明回應，「我們注意到網路上流傳的一支影片，顯示我們的一架飛機上有不乾淨的角落，我們工作人員立即採取了必要行動，並且對整架航班進行清潔與消毒」，強調航空公司將會保持最高清潔與衛生標準，並對旅客帶來不便表達歉意。