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騎士等紅燈超線被攔查　台中「酒駕殺手」1年取締141件

▲▼台中員警施志賢發現1輛機車超出停車線，一查果然是酒駕，去年1年就取締141件，有酒駕殺手之稱。（圖／警方提供，下同）

▲台中員警施志賢發現1輛機車超出停車線，一查果然是酒駕，去年1年共取締141件，有酒駕殺手之稱。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五分局水湳派出所員警施志賢，27日清晨巡邏發現51歲陳姓男子騎的機車等停紅燈時，機車超過停車線，加上身上散發酒氣，臉頰發紅，立即攔下酒測，陳男在10年內已被取締3次，擔心再超標恐會入獄，於是拒測；施員憑著多年豐富經驗、細膩心思和保護民眾的心態，2023年全年就取締141件，2024年至今也已抓了13件，被同事稱為「酒駕殺手」，實至名歸。

▲▼台中員警施志賢發現1輛機車超出停車線，一查果然是酒駕，去年1年就取締141件，有酒駕殺手之稱。（圖／警方提供，下同）

陳男被攔下時，聲稱前晚只喝了一杯半高粱酒，也睡了一覺，酒精應該已經代謝，沒想到還是酒氣沖天，過去10年已有3次酒駕紀錄，擔心這次如果再超標將有牢獄之災，因此拒測，警方依法開出無照騎車6000元、拒測18萬元，並吊扣其車牌。

▲▼台中員警施志賢發現1輛機車超出停車線，一查果然是酒駕，去年1年就取締141件，有酒駕殺手之稱。（圖／警方提供，下同）

警方分析遭取締的民眾，大多數是前一晚飲酒，隔天認為體內酒精已經消失，不料仍然超標，其實酒精代謝程度因人而異，酒測結果會受到體重、酒精濃度和代謝速度等因素影響，更有人誤以為淺嘗不會超標，呼籲民眾最安全的方式是搭乘大眾運輸或叫車共乘等，切勿冒險酒駕。

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