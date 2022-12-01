解禁前2天...台中男未戴口罩遭盤查　通緝犯身分露餡

▲台中警方盤查一名未戴口罩的男子，意外查出是酒駕通緝犯。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布今天起戶外不用再戴口罩，台中市有2名男子29日上午坐在路旁邊等人邊聊天，2人都沒戴口罩而引起員警注意，員警盤問身分，1人全盤托出，1人竟白目的說「我的身分證和他一樣，他是我兄弟」，員警告誡再不配合將帶回派出所，白目男子才說出身分，原來是積欠18萬元罰鍰、沒錢繳的酒駕通緝犯。

台中市警五分局水湳派出所警員施志賢，11月29日早上7點騎車巡經中清路二段、陳平路口時，發現有2名男子未戴口罩席地坐在人行道聊天，由於室外不戴口罩並未解禁，施員上前勸導，2人雖然馬上戴起口罩，但問起身分卻是支支吾吾。

其中的陳姓男子出示身分後，另1人卻偷偷想離開，施員攔阻請他出示身分證，卻得到「我的身分證和他一樣，他和我是兄弟」這樣白目的回答，令人傻眼。

施員強調，如果再不配合查證身分，將依法帶回派出所，白目男這才吐露身分證號碼，但一查之下，卻是查無此人。

施員轉向陳男詢問，「既然你們說是兄弟為何不同姓氏？」最後在準備把白目男帶回派出所時，男子才主動拿出身分證，表明自己是通緝犯。

原來，47歲的林姓男子今年因酒駕被判處6月，得易科罰金，林男無力繳18萬元，因此遭到通緝；警方依法將林男移送台中地檢署執行。