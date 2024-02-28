高中棒球硬式木棒組冠軍戰決戰嘉義市　穀保2：1力退平鎮

▲▼ 112學年高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰 ，由穀保家商以2比1擊敗平鎮高中。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



112學年度高中棒球硬式木棒組聯賽自1月23日起開打，邀集45支隊伍較勁，在歷經第一、第二及第三階段的激烈循環賽後，由16支勁旅脫穎而出，齊聚舉辦第四階段賽事的棒球原鄉嘉義市比拼。歷經精彩的龍爭虎鬥，冠軍隊伍於今(28)日誕生，由穀保家商以2比1比分奪冠，亞軍則由平鎮高中拿下。嘉義市政府教育處長郭添財特別代表黃敏惠市長到場致意並頒發獎項，期待各球隊經過賽事的切磋，能再接再厲，更上一層樓。

▲▼ 112學年高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰 ，平鎮高中奪亞軍。（圖／嘉義市政府提供）

郭添財處長表示，嘉義市KANO棒球場自104學年度起獲選為高中木棒賽事永久舉辦場地，希望大家都能堅持KANO永不放棄、自我砥礪的棒球魂精神，永遠保持熱愛棒球的初心，也期許選手們，盡展美技，讓在場的棒球迷與熱情的市民能盡情欣賞享受這場完美的比賽。

市府教育處表示，嘉義市為棒球原鄉，推廣運動賽事不遺餘力，除每年提供大型棒球運動平台並與中華民國學生棒球運動聯盟共同合作努力外，於棒球推廣方面，每年12月的諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，今年即將邁向第27屆，目前已經成為國際少棒界重要賽事之一，也是嘉義市運動賽事的重要品牌，邀約全國各地的棒球迷，相約年底共同參與這場運動盛事。