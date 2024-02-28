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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文「已受理2000件228受難賠償」　核發超過40億賠償金

▲▼總統蔡英文28日前往嘉義出席「二二八事件77周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文28日前往嘉義出席「二二八事件77周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日前往嘉義出席「二二八事件77周年中樞紀念儀式」，除向受難英靈獻花致敬，並指出，過去8年，政府系統性地推動轉型正義的工程，完成四部真相調查報告，還原歷史真相；也落實受難者的名譽回復和賠償，已受理將近2000件賠償金申請案，合計通過核發超過40億賠償金。

蔡英文表示，二二八事件激發台灣人民對民主、自由的渴望；然而，威權、高壓的統治，抑制了民主種子的生長，讓台灣進入了白色恐怖時期。
 
蔡英文指出，這段艱困的過去，是台灣歷史的傷痕，要治癒傷痕，必須了解受傷的原因。當我們能夠誠實面對真相，互相傾聽，才能縫合傷口，進行真正的和解，讓過去的歷史，不再是台灣分裂的原因，而台灣人民也因此更能共同守護民主，一起往前走。
 
蔡英文說，過去8年，系統性地推動了轉型正義的工程。在法制奠基方面，先是訂修《黨產條例》、《促轉條例》、《國家人權博物館組織法》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等五部法律，建構轉型正義工程的基礎。
 
蔡英文表示，前後也設置了相應的專責組織或機制，作為轉型正義工程的引擎。在促轉會完成階段性任務後，則由行政院統籌6個常設部會，承接推動轉型正義的工作。
 
蔡英文說，在這樣的基礎上，政府完成了四部真相調查報告，還原歷史真相；更立法處理政黨持有政治檔案及不當黨產。收歸國有的不當黨產，則設置特種基金，用於公益及轉型正義的相關工作。
 
蔡英文表示，同時落實受難者的名譽回復和賠償。權利回復基金會成立1年多以來，已經受理將近2000件賠償金申請案，更在去年首度返還了受難者在威權統治時期因國家不法而被沒收的財產；合計通過核發超過40億賠償金。
 
蔡英文指出，轉型正義並非要針對特定政黨，而是因為民主政治的政府，要對過去威權統治的國家不法行為，負起責任、彌補傷害。誠實面對台灣歷史的過去，台灣的民主機制，才能更加深化和進化。
 
另外，蔡英文表示，經過多年努力，二二八基金會也在2,340位已經確認的賠償受難者之外，再找出4千多位「可能受難者」。
 
蔡英文說，她也將代表政府，頒發回復名譽證書給受難者家屬。其中有兩位家屬的先人，原本列於「可能受難者」的名單，而在檔案史料的開放下，重新確認了受難事實。這也讓我們看到，對於歷史真相的追尋，政府還可以做得更多。
 
因此，蔡英文說，政府也在去年推動政治檔案條例的修法，獲得朝野支持，並從今天開始施行。政治檔案也是歷史真相重要的一塊拼圖，我要請國安團隊以開放的態度，完整解密，公開更多政治檔案。
 
蔡英文表示，這些轉型正義的工程，擴及了真相、正義、平復、追憶，更重要的，還有確保永不再犯，這也是國際所肯認的轉型正義五大支柱。
 
蔡英文表示，台灣社會各界都以各自的方式，為轉型正義貢獻心力，像是講述二二八受難者的紀錄片《尋找湯德章》，即將在下個月上映，還有每年的共生音樂節也已經舉辦12屆。

蔡英文強調，轉型正義沒有捷徑，記憶的傷痕更不會輕易消逝，這一輩人必須以實際的行動，找到與歷史和平共處的方式，打造更開放的社會。
 
蔡英文說，面對過去，我們不能忘記，更不用害怕想起來；面對未來，我們要持續深化對話，追求民主永續的社會共同體。

▼總統蔡英文28日前往嘉義出席「二二八事件77周年中樞紀念儀式」。（圖／總統府提供）

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