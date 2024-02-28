「賣肉包的麵店」阿潘肉包進軍中正路　嘉市二通「精品」商圈成形

▲阿潘肉包中正店熱鬧開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

傳承三代職人，美味飄香一甲子的阿潘肉包，正式插旗「中正路」，為嘉義市新「二通」美食伴手禮再添新亮點！嘉義市長黃敏惠特別前往送上祝賀，並肯定姚智文營運長與潘韋誠執行長兩兄弟努力，用創新傳承職人精神，讓顧客，買的安心，吃的放心。期待飄香一甲子阿潘肉包能延續傳統，更能不斷創新邁向百年企業。

▲黃敏惠市長:二通「精品」伴手禮攏佇嘉！ 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，「阿潘肉包」於1965年(民國54年)年由潘瑞仁先生以熱情信念創立。原是麵線學徒的潘瑞仁，融合自身所學與專長，在當年不只開麵店，更是一間「賣肉包的麵店」，以獨有的招牌特色打出名號，傳承至現任老闆娘潘美玲手中，則轉型為一家「包子饅頭專賣店」，現在是由第三代韋誠與智文兩兄弟攜手合作，不只透過創新商品更延續傳統美味，吸引更多饕客品嚐。嘉義很小、但有著滿滿的能量，新二通圈集結了許許多多的「精品」，如品安豆花、方塊土司、阿榮師啤酒鴨、林聰明沙鍋魚頭、里響咖啡等美食、伴手禮，以新鮮、永續、健康、美味，讓無數遊客口齒留香、流連忘返，新二通圈讓國際旅客看見嘉義市。

阿潘肉包執行長潘韋誠表示，歷經三年多疫情「阿潘肉包」也曾想著如何與團隊何跨越區域性的第一步，2022年「阿潘肉包」在敏惠市長與市府團隊的帶領下，北上參加了第一場「台北國際食品展」，也是跨出嘉義市的第一步；而面對如何疫後轉型，阿潘肉包的腳步依然不停歇同時也做足準備，選擇進駐二通商圈一級戰區，看好在地與觀光共榮共好，阿潘肉包除了秉持服務在地鄉親的熱誠外，更是要推廣嘉義市在地美食，讓觀光客遊客記得嘉義市、記得台灣的美味。