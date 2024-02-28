　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「賣肉包的麵店」阿潘肉包進軍中正路　嘉市二通「精品」商圈成形

▲▼ 傳承三代職人，美味飄香一甲子的阿潘肉包中正店熱鬧開幕 黃敏惠市長:二通「精品」伴手禮攏佇嘉！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲阿潘肉包中正店熱鬧開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

傳承三代職人，美味飄香一甲子的阿潘肉包，正式插旗「中正路」，為嘉義市新「二通」美食伴手禮再添新亮點！嘉義市長黃敏惠特別前往送上祝賀，並肯定姚智文營運長與潘韋誠執行長兩兄弟努力，用創新傳承職人精神，讓顧客，買的安心，吃的放心。期待飄香一甲子阿潘肉包能延續傳統，更能不斷創新邁向百年企業。

▲▼ 傳承三代職人，美味飄香一甲子的阿潘肉包中正店熱鬧開幕 黃敏惠市長:二通「精品」伴手禮攏佇嘉！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長:二通「精品」伴手禮攏佇嘉！ 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，「阿潘肉包」於1965年(民國54年)年由潘瑞仁先生以熱情信念創立。原是麵線學徒的潘瑞仁，融合自身所學與專長，在當年不只開麵店，更是一間「賣肉包的麵店」，以獨有的招牌特色打出名號，傳承至現任老闆娘潘美玲手中，則轉型為一家「包子饅頭專賣店」，現在是由第三代韋誠與智文兩兄弟攜手合作，不只透過創新商品更延續傳統美味，吸引更多饕客品嚐。嘉義很小、但有著滿滿的能量，新二通圈集結了許許多多的「精品」，如品安豆花、方塊土司、阿榮師啤酒鴨、林聰明沙鍋魚頭、里響咖啡等美食、伴手禮，以新鮮、永續、健康、美味，讓無數遊客口齒留香、流連忘返，新二通圈讓國際旅客看見嘉義市。

▲▼ 傳承三代職人，美味飄香一甲子的阿潘肉包中正店熱鬧開幕 黃敏惠市長:二通「精品」伴手禮攏佇嘉！ 。（圖／嘉義市政府提供）

阿潘肉包執行長潘韋誠表示，歷經三年多疫情「阿潘肉包」也曾想著如何與團隊何跨越區域性的第一步，2022年「阿潘肉包」在敏惠市長與市府團隊的帶領下，北上參加了第一場「台北國際食品展」，也是跨出嘉義市的第一步；而面對如何疫後轉型，阿潘肉包的腳步依然不停歇同時也做足準備，選擇進駐二通商圈一級戰區，看好在地與觀光共榮共好，阿潘肉包除了秉持服務在地鄉親的熱誠外，更是要推廣嘉義市在地美食，讓觀光客遊客記得嘉義市、記得台灣的美味。

▲▼ 傳承三代職人，美味飄香一甲子的阿潘肉包中正店熱鬧開幕 黃敏惠市長:二通「精品」伴手禮攏佇嘉！ 。（圖／嘉義市政府提供）

 
ET快訊
金城武被爆214情人節結婚！對象是日美女主播　經紀公司回應
張育成曬一家4口照！　老婆火辣曲線全都露
麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！　薯餅、冰炫風「買1送1」
康祺猝逝！心跳突停6分鐘送醫　插管虛弱照曝光
結婚13天老公突暴斃！幫夫閉眼「繼承7億財產」　伍詠薇現況曝
醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下
9度協商破局！　國台辦：認「九二共識」就可談判

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

「賣肉包的麵店」阿潘肉包進軍中正路　嘉市二通「精品」商圈成形

中台世界博物館邀國際學者來台　深入了解《佛．國》造像精華

嘉市府「新永續淨零」再落實　機車定檢率連續4年全國第一

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場　滿足家長及學子升學需求

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓　秋信守、金廣鉉在列

嘉市強化旅宿業管理　旅宿輔導管理連兩年「特優」

嘉義優鮮前進日本食品展　主打「阿里山的美好滋味」意象

獨居長者跌倒受困　暖警巡邏發現即刻救援

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　檢求刑最高8年法院29日宣判

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

「賣肉包的麵店」阿潘肉包進軍中正路　嘉市二通「精品」商圈成形

中台世界博物館邀國際學者來台　深入了解《佛．國》造像精華

嘉市府「新永續淨零」再落實　機車定檢率連續4年全國第一

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場　滿足家長及學子升學需求

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓　秋信守、金廣鉉在列

嘉市強化旅宿業管理　旅宿輔導管理連兩年「特優」

嘉義優鮮前進日本食品展　主打「阿里山的美好滋味」意象

獨居長者跌倒受困　暖警巡邏發現即刻救援

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　檢求刑最高8年法院29日宣判

昏迷第7天！彰化小姊妹撐過關鍵危險期　院方將研議下一步治療計畫

229優惠懶人包！美式餐廳豬肋排買一送一　壽星吃王品鍋物2.29折

幕後／海巡執法危險！曾一人登船被載走　架削尖鋼筋、丟瓦斯拒檢

機車考照變革！6月起危險感知影片納筆試計分　題庫增100題

安心亞現身夜店「想認識帥哥」上前搭話衝了！友吐實1句話…她失望收手

幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法

試・開箱／成就完美童顏的頂奢乳霜！全方位澎彈緊潤一抹有感

斯特魯斯秀半場三分絕殺！　騎士兩分差氣走獨行俠奪勝

採草莓了！天氣忽冷忽熱增甜度　農會提醒：先詢價再採果

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

地方熱門新聞

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　29日宣判

台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

台水台電與大中興地區里長開會協調停水問題

虎尾高中學子成績亮眼　學測3人滿級分

暖警巡邏救援跌倒獨居長者

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

嘉義優鮮前進日本食品展　

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓

嘉市府旅宿輔導管理　連兩年特優

3姊弟常領獎學金當志工！老師印象深

背心發光光！13萬人報名進香破紀錄

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場

更多熱門

相關新聞

LV上衣被媽拿去拜拜　變「太子爺聯名款」！

LV上衣被媽拿去拜拜　變「太子爺聯名款」！

想祈福或祭改，有些廟宇會要求帶上衣物，並在上面蓋神明平安章。就有網友表示，媽媽特地拿了一件衣服幫他祈福，廟方在衣服標籤下蓋了一個「中壇元帥」印章。令他哭笑不得的是，媽媽實在太會挑，一拿就是他的精品LV針織上衣，只能把淚往肚裡吞，「太感動了媽媽我愛您！」

2024精品代言人總覽！

2024精品代言人總覽！

盤點泰勒絲同款街拍美包！

盤點泰勒絲同款街拍美包！

10款龍年精品包讓你乖乖奉上壓歲錢

10款龍年精品包讓你乖乖奉上壓歲錢

情人節浪漫「粉色精品包」推薦

情人節浪漫「粉色精品包」推薦

關鍵字：

阿潘肉包二通商圈精品

讀者迴響

熱門新聞

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

夏克立酸黃嘉千舞台劇：很A的play

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面