國際扶輪3523地區　新春與萬華長者共餐送暖

▲國際扶輪3523地區期待未來能持續舉辦長者關懷及惜食服務相關活動。

生活中心／台北報導

國際扶輪3523地區攜手「惜食台灣行動協會」，日前於萬華區公所舉行「愛分享長者共餐」愛心活動，關懷社區獨居長輩。熱鬧共餐讓長者們享受一頓美味又愉快的溫暖餐食，促進彼此交流，更在新春期間感受來自社會的關心與陪伴。活動同步安排豐富表演節目和摸彩活動，長者在歡笑聲中共度充實愉快的午後時光，傳遞正面美好力量。

統計顯示，再過2年，台灣社會每5人就有1位是65歲以上長者，台灣2025年即邁入高齡化社會。其中許多獨居老人隱身社區，除了無人照護，日常生活品質堪憂，內心也長期處於孤獨，對於健康亦有不良影響。

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為此，國際扶輪3523地區總監楊奕蘭、地區惜食行動委員會主委簡君全，共同號召地區扶輪社友與約150位長者共餐。這是國際扶輪3523地區與惜食台灣行動協會首次攜手舉辦大型共餐活動，先前亦曾多次安排熱心公益之扶輪社友，至板橋惜食台灣行動協會成立之「惜食廚房」參與親手愛心送餐服務。在實際的服務過程中，體會到惜食服務對於社區弱勢展現具體支持深具意義，進一步催生共餐活動理念。

國際扶輪3523地區總監楊奕蘭和地區惜食行動委員會主委簡君全表示，參與惜食廚房送餐，第一線走入社區，對於獨居長者的生活情況更有切身共鳴。而萬華區區長洪育德亦感謝惜食台灣行動協會長期支持萬華地區愛心送餐，因為許多社區長輩兒女不在身邊，與親友同桌共餐，看似簡單的付出，卻是許多長輩難得的慰藉。除了醫療、照護的社會福利資源支持，在獨老的日常生活中，尋找情感連結，更是長輩們內心很大的期待。每日送愛心便當維持生活外，更希望透過共餐活動營造社區互助、新春團圓氛圍，為獨居長者帶來一絲關愛和溫暖。

扶輪社每年皆會安排地區服務計畫，國際扶輪3523地區期待未來能持續舉辦長者關懷及惜食服務相關活動，拋磚引玉喚起更多人關心周邊長輩，建立更為溫馨、互助的社區環境，成為長期社會支持網的一部分，同時凝聚更多正面力量。