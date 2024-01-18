新北消防局「胸悶送醫」救護演練　國際扶輪社主席讚逼真又專業

▲▼ 消防局實施救護演練。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

心肌梗塞是全台四大急症之一，患者病發後，若即時有高階醫療設備協助可增加復原機會。2020年曾捐贈多功能生理監視器，及高頂救護車的國際扶輪社扶輪基金保管委員會主席Barry Rassin今（18）日到第三大隊鷺江消防分隊參訪，消防隊展示運用多功能生理監視器(ZOLL-X)送至醫院演練，Barry Rassin大嘆，演練內容相當逼真，救護人員相當專業。

國際扶輪社扶輪基金保管委員會主席Barry Rassin2020年曾捐贈多功能生理監視器(ZOLL-X)及高頂救護車，提高新北消防局第三大隊救護能量，後來因為疫情關係，Barry Rassin遲遲不能來台拜訪，時隔4年，Barry Rassin終於來台到訪。

國際扶輪社主席Barry Rassin今（18）日於新北市政府消防局第三大隊鷺江分隊進行服務計畫參訪，第三救災救護大隊三重中隊高階救護機動支援隊展現多功能生理監視器(ZOLL-X)運用於胸悶、胸痛患者之12導程心電圖操作、生命徵象監測及傳輸並以高頂救護車後送至醫院演練。

消防分隊表示，此次救護流程，是救護人員第一時間接獲指揮中心通報或現場詢問患者疑似胸悶、胸痛等症狀，於救護現場以多功能生理監視器(ZOLL-X)執行12導程心電圖，發現疑似心肌梗塞波型時，詢問患者是否有服藥或禁忌症後，適時給予口服藥物、傳輸12導程心電圖及生命徵象予醫療指導醫師，並立即聯繫、通報後送至具有心導管處置之醫院，縮短心導管執行時間，提升患者存活率。

第三救災救護大隊長陳志德表示，感謝國際扶輪社3490地區自2018至2020年捐贈大隊機械式自動心肺復甦機及影像式喉頭鏡各1組、救護自行車包6個及救護急救包(創傷組及三合一)各5組、高頂救護車及多功能生理監視器(ZOLL-X)各1台及GOGORO救護機車11台，造福新北市民，也大幅提升新北市地區居家安全及到院前緊急救護服務品質。