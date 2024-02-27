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大陸 大陸焦點 特派現場

女子網購「44元耳環」申請僅退款　賣家開車8小時怒告對方

▲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小祁以人民幣10元網購3副耳環。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽淮南一法院近日公布一起買賣糾紛案。淮南一名女子小祁（化名）去年在李先生的賣場花了10元（人民幣，下同，約台幣44元）購買3副耳環，收到後不滿意，便申請僅退款。事後李先生要求退還商品，未收到回覆，一氣之下，開車8小時到淮南控告對方。

據《魯中晨報》報導，在義烏經營飾品生意的李先生表示，小祁在他的賣場網購了3副共計10元的耳環，然而她收到貨後，以「不想要了」為由申請僅退款，「因為她在電商平台上信用良好，所以申請僅退款系統會自動通過，不用經過賣家批准，我事後聯繫她，請她退還耳環，但都未收到回覆。」

▲▼網路購物，網購，網路消費，電商平台。（圖／pixabay）

▲小祁收到貨後，認為圖片與實體不符，而在平台上申請僅退款。（示意圖／pixabay）

李先生認為，小祁是故意想拿免費耳環，才不願意回覆退還耳環的訊息，「她就是看我們賣家好欺負！」一氣之下，他從義烏開車500多公里到淮南控告對方，要求她賠償貨款、材料費、誤工費、調檔費共1136元（約台幣5051元）。

小祁則向法官表示，「我不是故意申請僅退款的，那是因為收到貨後，我覺得耳環的品質不好，就和客服聯繫說我想退貨，但是客服一直不理我，耳環品質和圖片上差距很大，我認為他這就是強賣，所以之後他要我退還耳環，我也故意不回覆。」

法官勸說二人釐清真相後，直接簽署和解協議。雙方互相道歉後，小祁也退還了耳環，李先生也未再上訴。

該事件引起熱議，不少人呼籲，網路交易買賣雙方應充分溝通，避免浪費法律資源。

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