一堆妹子IG聊天「不給加LINE」　原因吵翻！過來人曝：超好找話題

▲許多妹子認識新對象，只先給IG開始聊天。（示意圖／記者廖婕妤攝）



網搜小組／劉維榛報導

對不少人來說，要認識到一定的程度才會交換LINE聊天。一名男網友直呼，身邊友人都遇到妹子只給IG，認為LINE比較隱私，但原PO認為明明IG會貼隱私生活照，「是為了衝人數而編理由嗎？」文章曝光後，網友熱議「IG可以回限動找話題，真的不想也可以移掉粉絲，LINE感覺完全不認識的話不會去聊天」。

一名男網友在Dcard表示，聽很多男性友人說，「女生剛開始認識都只給男生加IG」，原因是覺得LINE比較隱私。

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對此，原PO持相反看法，照理IG有生活很多照片才比較隱私，LINE只有大頭照也能封鎖陌生人，「是為了衝（粉絲）人數而編理由嗎？」

文章曝光後，底下網友直呼「衝粉絲吧，畢竟IG可以業配」、「我也覺得IG超隱私欸，但身邊朋友都覺得是LINE」、「覺得IG很隱私，上面都是我的生活，如果後續不歡而散，我也會擔心照片被拿來幹嘛」、「IG很隱私+1，朋友互相都看得見追蹤誰；LINE反而好，不想回就不要回，也不會被看到在做什麼事、有哪些朋友」。

其他網友則分析兩者差異，「IG連網上認識的都會互追，只是一個追蹤沒什麼，但LINE就是我有在跟你聊天講話，你會出現在我的專屬聊天室的感覺」、「因為在用IG是社交腦，用LINE是現實生活腦」、「LINE的大缺點就是沒辦法完全從對方的聯絡人內刪掉，就算封鎖刪除，只要更新頭貼、主頁，對方沒有主動刪掉你，他就還看得到你一切的更新；IG只要封鎖刪除對方加上改名字基本上就不太會被查到」、「IG是快速認識一個朋友的方式啊，可從貼文或是限時動態中了解她喜歡什麼，如果要私下聊天也比較有話題可以聊」、「給IG→有想當朋友；給LINE→觀察中（有防備心）；兩個都給→真的覺得這個人挺不錯」。