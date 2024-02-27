快訊／致癌蘇丹紅流向全台！研發處長、研發員涉變造SGS報告聲押

▲致癌蘇丹紅流向全台，辣椒粉工廠處長、研發人員遭聲押。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉近來流向全台，蝦味先、菜䔕餅以及許多食品業者都受到波及。雲林「濟生股份有限公司」斗六廠所售之辣椒粉也含有蘇丹紅成分，雲林檢方經成立專案小組追查後，26日發動搜索，並約談公司負責人陳男(60歲)、經理等9人到案說明，經複訊後認定研發處長郭男、郭姓研發人員等2人涉嫌變造SGS公司檢測報告，犯嫌重大，向法院聲押；負責人、經理及其他3名職員則分別以150萬元至2萬元不等金額交保。

檢方調查，濟生公司斗六廠品管人員將紅辣椒粉原料寄送台灣檢驗科技股份有限公司(下稱SGS公司)食品實驗室檢測，檢出上開原料含有蘇丹色素3號，郭姓研發員接獲上開報告後，將上開不合格報告轉知郭姓處長等人，郭處長明知蘇丹色素3號屬國際癌症研究機構(IARC)致癌性分類第3類物質，非屬依食品安全衛生管理法第18條第1項所訂定「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中核准之食品添加物，為不得檢出品項，郭處長為順利將公司生產之四合一調味粉出貨給全聯公司，竟變造SGS公司檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，並販售予消費者。

為保障國民食品安全及健康，雲林地檢署表示將徹底清查含有蘇丹紅胡椒粉及原料之去向，遏止相關產品流入市面，危害人體健康。