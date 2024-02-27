健身咖必囤！全聯蛋白質食物8折起　爆紅花椰菜飯也買得到

▲搶攻健身圈飲食商機，全聯全新企劃「蛋白質俱樂部」，祭出8折起優惠。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

搶攻健身圈飲食商機，全聯全新企劃「蛋白質俱樂部」，針對健身族最愛的乳清蛋白、高蛋白蔬菜、大豆蛋白、堅果、乳品等指定商品，3/7前祭出8折起優惠；近期在健身圈盛行的花椰菜飯也買得到，「花米廚房花椰米義式鮭魚」每包百元有找，只要99元。

根據體育署數據顯示，台灣運動人口比率超過8成，上健身房比例近年來更成長近1倍，帶起健身族蛋白質飲食需求商機。全聯「蛋白質俱樂部」全新企劃，除了推出相關商品8折起，也邀請健身教練「浩克爸爸」親自動作指導，示範邊做家事邊鍛鍊肌肉。

▲全聯「蛋白質俱樂部」相關商品8折，健身圈補貨趁現在。（圖／業者提供）

近期在健身圈盛行的花椰菜飯也買得到，「花米廚房花椰米義式鮭魚」每包百元有找，只要99元；「禎祥冷凍鹽味毛豆400g」每包52元。若想要快速補充蛋白質，則不能錯過「紅牛乳清蛋白聰靚高纖(珍珠奶茶風味)907g」每罐999元。

▲近期在健身圈盛行的花椰菜飯，百元有找。（圖／業者提供）

還有優質乳製品系列「紐孜然松露起司片150g」單包特價96元，「第2件5折」平均1包只要72元。想解饞的人，可選營養堅果「Dan-D Pak鹹味帶皮腰果500g」每罐309元。運動後到全聯補充優質蛋白質，可把握3/7前一次補貨！

▲拆袋即食的雞肉系列也在3/7前特價。（圖／業者提供）

另外像是輕食蛋白質，首推美味堂雞肉系列商品，拆袋即食的「輕食沙拉胸」選用新鮮國產雞肉，以胡椒蒸煮入味，軟嫩口感適合搭配蔬菜，3/7前單包特價59元；想變換口味還有「柚子胡椒沙拉胸」、「青檸紅藜雞胸肉」。要來點異國風情，推薦「燒烤墨西哥雞柳條」用獨特墨西哥醬汁燒烤入味，3/7前單包特價同樣是59元，冷熱吃都適合。即日起至3/21購買美味堂指定雞胸肉、蛋白質商品，任選2件再現折10元。

此波還預計推出健身族最期待的新品，美味堂與浩克爸爸聯名的「浩克爸爸照燒雞腿排」3/22起上市，特選去骨雞腿肉以特調醬料醃製入味，再以高溫炙烤，香氣十足，肉質富彈性，搭配蔬食配菜，一道營養均衡的主餐就能即刻上菜。