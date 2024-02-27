收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

▲愛因斯坦醫學院。（圖／翻攝自Google）



圖文／CTWANT

美國紐約一間位於布朗克斯區的私立醫學院「愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）」因為收到了一位富豪遺孀10億美元（約台幣318億元）的捐款後，該校決定要為學生提供學費直接歸零的福利。

根據《BBC》報導指出，在紐約市中，布朗克斯可以說是所有行政區中健康狀況排名最低的區域。雖然愛因斯坦醫學院是負責培育未來的醫學人才，但每年將近5.9萬美元（約台幣118萬元）的學費，還是讓不少學生喘不過氣。

而就在這時候，一位曾經在愛因斯坦醫學院任教的戈特斯曼（Ruth Gottesman）博士，在伴侶過世、繼承大批資產後，就對校方做出10億美元的捐款，而這也是愛因斯坦醫學院自創校以來最大的一筆贊助。

校方在收到這筆費用後表示，這筆鉅額的捐款，足以報銷學生們在2024年的學費，因此宣布包含目前已經入學的學生，均可獲得學費歸零的福利。戈特斯曼博士也表示，希望這筆捐款能夠減免學生的壓力，讓他們去追尋各種可能。

戈特斯曼博士表示，自己已故的丈夫曾經創立了著名的投資公司，也是巴菲特的跨國企業集團的早期投資者。雖然丈夫在2022年9月以96歲之齡離世，但在丈夫生前的鼓勵下，他就萌生了運用這筆資金來幫助愛因斯坦醫學院學生的想法。

在幾經思索後，他決定捐贈一筆費用給愛因斯坦醫學院成立基金，並且用此基金讓學校可以直接減免學子的學費們。報導中也提到，愛因斯坦醫學院的學生有50%來自紐約本地，其中約有60%是女性，整體學生中，有48%是白人、29%是亞裔、11%是西班牙裔，另外還有5%是黑人。

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