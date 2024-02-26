快訊／謊稱「遇怪男抱走嬰兒」！女網紅到案認了：照劇本演出

記者張君豪、黃資真／台北報導

王姓女網紅「泳琳姐姐」日前在抖音PO出一段影片，指她在松菸文創園區帶小孩放電，卻遇到陌生男子當面將女嬰抱走，結果警方調查竟發現全是自導自演，今(26)日下午王姓女網紅到案說明，承認另2名男子是行銷公司的員工，警方完成王女偵訊後，將待2人到案後併案移送。

▲網紅「泳琳姐姐」自導自演稱遇怪男抱走嬰兒。（圖／記者張君豪翻攝）

網紅「泳琳姐姐」本名姓王，日前她在抖音PO出一段影片，自稱在松菸園區推嬰兒車帶小孩放電，遇到怪男說要看小孩，便逕自抱走女嬰，王女見狀立即與弟弟將孩子抱回，雙方對質過程中，怪男表示「只是碰一下而已」、「我自己生不出來啊」，自稱喜歡小孩才想抱抱看，最後還給了王女糖果便離去。

有民眾看到影片後擔心怪男出沒在松菸園區，恐危害孩子安全，便報警處理，怎料信義分局電詢王女後，才得知一切全是虛構，而王女所為屬於「散播謠言、足以影響公共安寧者」，依法可處3日以下拘留、或處3萬元以下罰鍰，將傳喚涉案人士到案說明。

信義分局回應，王女於今天下午至信義警分局三張犁派出所到案說明，辯稱是根據行銷公司劇本設定演出，並不知道這樣會觸犯法律，並坦承怪男遇自己的弟弟都是行銷公司的男員工，而警方完成對王女的偵訊後，將待其餘兩名行銷公司參與拍攝的男員工到案後併案移送。