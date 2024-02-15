台中辣女警PO打靶照挨批　老公也是警職！她專精跆拳道常奪獎

▲台中警女助教po打靶照引熱議，警方表示，她曾3年奪得警政署跆拳道比賽前3名。（圖／翻攝靠北police）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名從警34年的54歲國姓女助教，日前將射擊打靶的受訓照片上傳抖音，被人檢舉放到《靠北police》社團，引發社會熱議，不少網友反酸國女使用濾鏡、美肌太over，嚴重失真；警五分局表示，國女po文行為雖然違法，會研議處分，但網友也不該無限上綱，況且國女曾3年奪得警政署的跆拳道比賽前3名獎牌，專業不容抹煞。

▲台中員警射擊訓練。（圖／警方提供，下同）

國女將射擊受訓po上抖音後，引來網友質問「想請問這位助教，把我們的訓練畫面跟訓練場所上傳對岸抖音，這樣真的行嗎？」更有毒舌網友留言「濾鏡真的很母湯」、「濾鏡一百倍」、「被鋒利的下巴嚇到、滑手機刺到很痛」、「國防部連戰機飛彈都上傳了，你是不是想澀澀人家失敗？」、「放心，人長的美就沒事，這叫宣傳，長的一般就等著懲處」。

警五分局表示，2月6日即口頭告誡，要求立即刪除下架。其中影片中標示「台中市政府警察局」為該員個人不當行為，非警察局授權發佈之影片，該員已違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點之不當行為，分局已予以嚴正告誡，並加強管考，研議行政處分。

警方表示，國女今天請休徦，是早在年前就提出，和這次po文無關，雖然會做出懲處，但也幫國女抱不平，全台中市只有3名女助教，她是其中之一，能力不容忽視，先生也是警察，擔任內勤組長一職，國女專精跆拳道，擔任助教14年，曾在99年、101年、103年參加警政署跆拳道比賽，都名列前3名，何況愛美是人的天性，網友不該用放大鏡檢視。