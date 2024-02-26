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YAKIMA城野趣　在高雄駁二相見歡

▲▼yakima,城野趣,坐著不動非我擅長,takeiteasy。（圖／業者提供）

▲YAKIMA在上週末2/24-2/25於高雄駁二 ，舉辦「城。野趣」快閃活動。

圖、文／YAKIMA提供

全美車載裝備領導品牌YAKIMA進軍台灣逾10年，秉持著「坐著不動非我所擅長」理念成為眾多戶外愛好者的首選品牌。在元宵節當日（2/24-2/25），於高雄駁二倉八花園舉辦「城。野趣」快閃活動，讓人們在城市中體驗野外露營的樂趣，暫時逃離都市的繁囂，同時感受港邊獨有的魅力。因應露營季來臨，現場展示新款SkyRise車頂帳、LNL車頂重型平台、SkyTour車頂箱、EXO車尾模組化系統與其他露營配備等超人氣商品，提供車主依據自身車型挑選適用的商品。除了新品展示，還特別邀請到味全龍啦啦隊女神琪琪&小映與大家一起共度佳節，吸引眾多民眾及戶外愛好者一同玩樂，現場氣氛十分熱鬧。

▲▼yakima,城野趣,坐著不動非我擅長,takeiteasy。（圖／業者提供）

▲現場展出Ford Ranger車頂帳，戶外野營說走就走。

無論何種品牌車型，產品種類多元又具相容性的YAKIMA使消費者在挑選裝備上更靈活，活動展示Ford Ranger、Ford Kuga和Suzuki Jimmy三種車款與其適合搭配的車載商品，車頂架與車頂帳的搭配，除了讓車載容量獲得提升，也能讓戶外出行變得更輕鬆；此外還有人氣攤販Jimny coffee、富士雞蛋糕、由本室油飯提供美味的佳餚與現場民眾一起慶元宵，打卡再送YAKIMA品牌精美好禮，吸引許多民眾前來一起chill，在港邊享受著海風，體驗著戶外野營的樂趣，兩者的結合讓大家體驗到不同的元宵佳節。

▲▼yakima,城野趣,坐著不動非我擅長,takeiteasy。（圖／業者提供）

▲LNL車頂重型平台，輕鬆享受戶外樂趣。

YAKIMA 展示RidgeLine車頂架系統，具有傾斜調節功能，可完美貼合圓形車頂，新商品SkyTour車頂箱結合了簡潔的線條和現代美學的設計，雙面開啟方便在車輛的任一側取物，並提供兩種尺寸，系列商品最大能乘載420L大容量至多75公斤；另SkyRise車頂帳也在現場引起眾多觀眾的目光，材質以堅固的防撕裂聚酯纖維布及防水PU塗層製成，無論春夏秋冬在外露營都能有個舒適的車露體驗，多元的產品線為消費者帶來更多的戶外樂趣，不論在城市還是野外以「Take it easy」理念，幫助消費者輕鬆乘載，走出戶外。YAKIMA也即將在4/20-4/21前往南投舉辦「森。野趣」春季露營大會，更多詳細內容請鎖定官方粉絲專頁。

#yakima #城野趣 #坐著不動非我擅長 #takeiteasy

Facebook: @Yakima台灣
Instagram: @yakima_tw

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