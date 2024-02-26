板橋站阿嬤落軌！18歲男學生「跳下軌道」救人：突然來的勇氣

▲一名婦人在台鐵月台不慎落軌。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

1位阿嬤前天（24日）早上8點多在板橋站南下2A月台候車時，不小心從月台掉落到鐵軌上，所幸1名18歲李姓男學生，當下立馬判斷火車還沒要進站，冒險跳下月台，將阿嬤成功拉到鐵軌間的空隙，救下寶貴性命。

救人男學生事後表示：「那個婆婆就直接突然下去了，所以我們就是衝到月台邊。」透過監視器畫面可以看到，阿嬤掉落時，4、5位旅客在月台邊手忙腳亂，有人衝去找人幫忙，有人揮手示意火車停下。其中當時正在吃早餐等車，準備要去台中幫人慶生的男學生表示，他站在月台邊，確認車子還沒進站才敢下去，然後把婆婆拉到月台中間的碎石區，過程中還不斷安撫對方。

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但其實距離列車進站，只有短短30秒時間能反應。救人男學生表示：「我當下其實沒有什麼情緒，就是我覺得我想比較多，因為自己安全也要顧到，突然來的勇氣也不知道為什麼，敢去把她移過去。」

據統計，板橋站已有近3年沒有旅客失足落軌。對此，台鐵也回應，阿嬤腳踩空跌落，腿部擦挫傷被旅客拉上月台，敷藥後無大礙，雖然最終共影響5列次、共計40分鐘，但所幸2人躲過一劫，皆無大礙。

至於建置月台門的可行性，台鐵則回應目前正在研議，預計12月在高雄車站試辦，目前除了黃色警戒線、警示燈，還有站務員吹哨提醒，年長者或行動不便者可以請保全攙扶，進出站也可通知保全和列車長。

另據鐵路法規定，若非意外擅闖鐵軌可罰1至5萬，釀成重大事故最高罰50萬，不過這回男同學是為了救人才跳下軌道當然免罰，讓民眾大讚勇氣可嘉。

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