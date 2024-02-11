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寒假過年不挨餓！18歲以下「突遭變故學生」可至超商免費用餐

▲北台8縣市攜手提供幸福保衛站服務。（圖／台北市教育局提供）

▲北台8縣市從今年寒假開始，提供幸福保衛站服務。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

過年、寒假期間，北台灣8縣市共同啟動「幸福保衛站」計畫，與統一、全家、萊爾富、OK等4大超商門市合作，提供18歲以下陷困、飢餓求助的兒童或青少年，臨時避難處所及每人100元的餐食，由超商供餐並在24小時內進行通報，再由市府跨機關提供關懷及協助。

北台8縣市包括台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣從今年寒假起，合作啟動「幸福保衛站」計畫，只要18歲以下兒童與青少年，因家中遭逢變故、陷入困頓等急難因素，可就近到超商尋求協助，由超商提供臨時避難處所，以及每人100元的餐費。

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台北市教育局學務校安室主任黃國忠表示，18歲以下兒童或青少年只要跟超商的工作人員說需要領取「幸福保衛站餐點」，即可在店內選擇即食的主食餐點（飯、麵、麵包等）及飲品（酒精類除外），幼兒則可由家長或身邊的成人帶往超商請求協助。

黃國忠說，有需求者可選擇方便的門市索取，不限戶籍所在地、學校附近超商等限制，一天沒有領取次數限制、單一家庭也沒有人數限制，只要在18歲以下均可領取，但領取的餐食需在門市店內食用，領餐時僅需填寫個人基本資料，不須進行身分查證，超商會在24小時內通報，提供社政單位進行後續關懷與協助。

黃國忠指出，經參酌其他縣市經驗，預估北市「幸福保衛站」計畫1年所需經費約100萬元，今年首度實施，由財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會認助100萬元經費，希望有更多基金會與慈善單位響應，讓計畫可以持續，幫助更多有需要的家庭與學生。

▲北台8縣市攜手提供幸福保衛站服務。（圖／台北市教育局提供）

▲北台8縣市攜手提供幸福保衛站服務。（圖／台北市教育局提供）

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