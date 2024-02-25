台中人潮爆棚！元宵節一夜湧入30萬人　9天以來破250萬人次

▲今年主燈是76米巨大神龍。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

昨天（24日）是元宵節，中台灣元宵燈會台中中央公園一夜湧入30萬人次，相當熱鬧；此外，台中燈會自16日開展，9天以來參觀人次已突破250萬，受到民眾歡迎，觀旅局也因此表示，原訂昨日就要結束的燈會，要延長至28日，尚未來訪的人把握機會，看過的人也能再來二刷三刷！

觀旅局表示，此次燈會主燈展演將中央公園變成大型舞台，全台最大76米巨大的神龍巧妙融入景觀，搭配水上劇場完美呈現祥龍戲珠的璀璨畫面，讓台中的水上主燈成為今年全台燈會焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，位於主燈區南面的滯洪池打造為面積達2000平方公尺的人間仙境—夢幻雲河。「雲河」每小時展演40分鐘，展演期間主燈秀的水上遊行載具「水上鋼琴師」、「水上飛鳥」、「水上蝴蝶」亦於水面定點展示，滯洪池變身七彩絢麗的夢幻仙境，遊客漫步其上，水霧渺渺，如夢似幻，猶如帶領遊客前往龍穴，為精采的主燈秀拉開序幕。

▲▼昨晚展場湧入30萬人次。（圖／台中市政府提供）

觀旅局指出，今日適逢元宵節，月圓人也團圓，今晚燈區四處可見闔家大小來賞燈，單日破30萬人次進場，開幕迄今9天觀賞遊客數突破250萬人次。此次燈會八大燈區各有特色，每位遊客都能找到自己心目中最喜歡的燈區，這也是本屆中台灣元宵燈會深受大家喜歡的緣故，期待你的到訪！

民政局也說，昨晚人潮爆滿，為防動線堵塞，已請廠商、輪值人員及各區公所燈組宣傳等人力進行出入口人流控管、手舉牌警示及動線分流機制，現場動線維持順暢、秩序良好，感謝全國民眾參與，共同度過美好的元宵夜。