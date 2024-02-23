響應綠色校園節約能源　台電嘉義區國中小學節能宣導 　

▲▼ 嘉縣國民中小學總務工作節能宣導 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府今（23）日在嘉義縣創新園區舉行「113年國民中小學總務工作業務訓練」，台電嘉義區營業處節能服務課長-番大維獲邀擔任講師，在會中說明有關校園節約用電及用電安全議題，並鼓勵校方及在校學生們，從周遭生活節約能源，在校園或家中落實節能減碳工作，透過宣導將節能觀念扎於心中，一同為環境盡份心力。

校園節能空間很大，但在經費有限之下，學校該怎麼做，才能事半功倍呢？其實只要掌握關鍵，就能有效節能，校園耗能設備主要為空調及照明。首先要做好能源管理，透過各校已建置的能源管理系統，隨時來監控設備，那些省能那些耗能，透過數字呈現就能一清二楚。空調系統，空調系統耗能佔學校用電可達50%，在空調節能上，可依照空調使用時間實施區域規劃，加強室內通風設計，選用高效率的冰水主機及注重保養維護等，就能有效節能。

再來是照明系統，照明系統耗能佔了20~25％，如茶水間、洗手間等公共區域，照明需求高，則可透過紅外線、雷達波等感測裝置，用動作感測方式控制照明，或設定時間來啟閉燈具，以達到節能效果。由於學校經費拮据，多是每年做一部份，可伺機運用能源局或教育部補助，申請經費逐步汰換耗能設備。

台電嘉義區處表示，如學校屬契約用電因增設冷氣、電腦等造成經常性的用電增加，學校可向台電申請契約容量變更；而對於舉辦畢業典禮、運動會、或校慶等臨時性活動造成用電增加，也有申請臨時用電的方便作法，避免加收非約定基本電費。學校除享有電業法規定之優惠電價之外，亦可參加節電獎勵活動，省電可獲得獎勵金，如參加需量反應措施，配合抑低達標則可獲得電費折扣；此外，嘉義區處節能服務課亦可協助學校盤點並評估適當的用電容量及進行節能診斷服務，共同為提高校園用電管理效能努力。