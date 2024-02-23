辣妹「抬腳除陰毛」4分半片沒上馬賽克！一票看呆：現在這麼開放喔

▲影片觀看次數已超過34萬次。（圖／翻攝自YouTube／Lilly）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人樂於分享，會拍攝一些教學影片並PO上網，近日就有一名外國女網友分享「除毛影片」，從畫面可見，她非常專注的示範該如何操作，還以各種角度拍攝。影片曝光後，也在PTT掀起討論，「YT現在這麼開放喔」、「這是教學影片，有教育意義的」。

女網友Lilly日前在YouTube頻道上，貼出除毛的教學影片，從畫面可見，她小心翼翼的除陰毛，並以各種角度拍攝，而她剃完後，也趕緊沖洗，並滿意的在鏡頭前燦笑比讚。

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有另名網友就將影片轉貼至PTT上，吸引不少人討論，「心態擺正，帶研究科學的精神即可」、「看起來很健康，衛教啊」、「看起來有點可怕，刮好大力」、「反而怕她刮到自己」、「看完只覺得很痛，外國人皮膚是特別軟嗎」。由於影片沒有上馬賽克，因此也有網友直呼，「這是免費可以看的嗎」、「這個沒黃標嗎」。

▲Lilly常分享哺乳影片。（圖／翻攝自Instagram／lillyslimof）

Lilly的YouTube頻道共有5部影片可觀看，而樂於分享的她也常會更新IG動態，其中不乏哺乳影片。Lilly的IG目前已累積了3.9萬位粉絲，算是小有人氣。

至於私密處究竟要不要除毛？婦科權威、台北醫學院婦產部主任劉偉民醫師過去曾表示，陰毛和腋毛都能防止摩擦，具有保護作用，如果是為了美觀而除毛，「並不是很值得鼓勵」，但他同時也不反對，因為每個人的觀點不同，只是要特別注意的是，除毛要小心不要傷到陰部，另外剃掉毛後可能會常有摩擦，要留意保養。

婦產科名醫陳保仁也曾在節目中表示，陰毛有保溫作用，也能減少性愛時的摩擦，所以他沒這麼贊成「全部剃光」，任何組織都有其存在價值，但如果真的要除，則要留意術後照顧，鎮靜、冰敷、軟膏等都是必要的。他也提醒，皮膚若處於損傷狀態，最好不要除毛。