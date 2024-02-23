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要抬頭看！明元宵夜迎62年1次「最小滿月」　3天文奇景超萌登場

今年元宵節逢最小滿月。（圖／台北天文館提供）

▲今年元宵節逢最小滿月。（圖／台北天文館提供）

圖文／CTWANT

明（24日）是元宵節，當晚不僅是時隔62年再次出現「元宵節逢最小滿月」，還有哈伯太空望遠鏡兩度「凌月」，一晚可觀賞3個難得的天文景象。台北天文館預告，將於明（24日）19時至20時，在YouTube頻道上直播並介紹相關天象知識。

台北天文館指出，元宵節是每年的農曆正月十五，也是春節後的第一個滿月，即「望」日，今年元宵節的望發生於24日20時30分，此時月球距離地球405,917公里，視直徑約29.43′，是今年的最小滿月，比發生在10月17日，視直徑約33.43′的年度最大滿月小了約12%。

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台北天文館表示，元宵節逢最小滿月更是十分罕見，下一次在2086年2月28日，而上一次在62年前的1962年2月19日，恰好也是62年後，雖然前、後均時隔62年，但這只是巧合，並無週期性，例如再向前、後的1900與2148年，元宵節的望均非當年最小滿月。

元宵夜賞哈伯太空望遠鏡兩度「凌月」。（圖／台北天文館提供）

▲元宵夜還有2次可看見哈伯太空望遠鏡凌月奇景。（圖／台北天文館提供）

台北天文館說明，今年元宵夜除了可遙望最小滿月外，還有2次看見哈伯太空望遠鏡凌月奇景的機會，第一次發生在18時36分左右，位於台中港至蘇澳鎮間的部分區域可見；第二次約在23時35分，只有桃園大園至宜蘭頭城間的狹長區域有機會觀賞。

不過由於凌月過程僅約一秒鐘，必須借助天文望遠鏡輔助觀察或錄影，才能捕捉到哈伯望遠鏡飛掠月球表面丘壑坑洞的美景。台北天文館將於明（24日）19時至20時，在YouTube頻道上直播並介紹相關天象知識，對天文景象有興趣的朋友，千萬不要錯過。

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