　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬能血液解救危急生命！　「生死關頭」救命利器！

▲林毅醫師指出，透過引入O型低抗體力價全血，奇美醫院展現在急救醫療領域的領導地位，並致力於提升醫療服務質量，為病人提供更安全、更有效的救治方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲林毅醫師指出，透過引入O型低抗體力價全血，奇美醫院展現在急救醫療領域的領導地位，並致力於提升醫療服務質量，為病人提供更安全、更有效的救治方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

急診在第一線處理嚴重外傷病人時扮演著極為關鍵的角色，永康奇美醫院更在重大外傷急救的一大突破，率先全台灣乃至於全亞洲成為首家引進並應用O型低抗體力價全血(Low Titer Type O Whole Blood)於外傷急救的醫療機構，成為巷「生死關頭」救命利器！

奇美醫院急診醫學部醫師林毅指出，「捐血一袋，救人一命！」，醫療用血需求不斷，根據奇美醫院急診醫學部統計2023年因外傷送醫住院2840人次，其中嚴重外傷而需要在急診就開始輸血者更高達196人次。若有嚴重大出血，更需要高比例大量輸血來作為復甦急救，以免因大量出血導致組織缺氧，又因缺氧導致代謝性酸中毒，合併體溫降低進而惡化凝血功能異常，讓出血更難以控制，最後影響到維持生命的器官(心臟、大腦等)運作，進而導致死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

急診在第一線處理嚴重外傷病人時扮演著極為關鍵的角色，奇美醫院更在重大外傷急救的一大突破，率先全台灣乃至於全亞洲成為首家引進並應用O型低抗體力價全血(Low Titer Type O Whole Blood)於外傷急救的醫療機構，並與國際標準接軌。O型低抗體力價全血被認為是「萬能」血型，適用於所有病人，在嚴重外傷的緊急情況下能夠立即提供幫助而無需等待血型配對。

林毅醫師說明，國際醫學研究已顯示，使用O型低抗體力價全血於嚴重外傷病人，能有效提升存活率，同時減少血品整體用量。歐美多家醫學中心已將其列為外傷急救的基本配備，證明了這一方法的有效性和重要性。

▲林毅醫師指出，透過引入O型低抗體力價全血，奇美醫院展現在急救醫療領域的領導地位，並致力於提升醫療服務質量，為病人提供更安全、更有效的救治方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院急診醫學部醫師林毅提到，在過去醫院的輸血方法是針對病人特定的需求，提供如紅血球或血漿等特定血液成分。雖然這種方法在某些情況下是必要的，但它在重大外傷急救中遇到了兩大問題：一是凝血因子補充不夠即時，因為它們來自於需要解凍的血漿，無法即時提供；二是容易輸注過多不必要的血品，或是針對特殊因子補充不足，有時候甚至會惡化病人的情況。這不僅讓輸血流程變得複雜，而且在急救的關鍵時刻，血品的補充往往趕不上病情的變化。

林毅醫師強調，奇美醫院自2024年引入O型低抗體力價全血後，現在能夠迅速給予病人成分相對完整的血液。此舉不僅節省了血型配對的時間，也可避免輸注過多不必要的血品與溶劑，更無需等待解凍血漿，即可迅速補充紅血球和凝血因子，大大簡化輸血流程，並且在緊急情況下顯著提高救治效率和病人的生存機會。

這項創新的措施是透過奇美醫院急診醫學部、臨床病理部血庫以及高雄捐血中心的緊密合作而促成的區域試辦計畫。三方的協同努力下，確保快速有效的血液供應，為外傷急救設立新的標準，也期待將成果推動到全台灣每一家急救責任醫院。

林毅醫師呼籲，「救人一命，勝造七級浮屠」，盼社會各界人士能積極參與捐血，支持醫療急救和救治工作。血液是無法人工合成的珍貴資源，每一份捐血都可能成為救人生命的關鍵。我們鼓勵健康的民眾踴躍捐血，共同建立穩定的血液供應體系，幫助需要的病人度過難關。捐血一袋，救人一命，讓我們攜手拯救更多生命。

ET快訊
快訊／IG網美北車自導自演「有人打手槍」　3人將到案
「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔
撞飛3姊弟！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及
國中女闖紅燈衝斑馬線！3機車驚險閃過　第4輛騎士慘被擊落
3姊弟遭撞現場　空拍照曝「行穿線斜的」
亂停車不留電話　遭「受天宮結界」包圍
成人限定！唐吉訶德「史上最強小廢物」網笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔

超商禮盒半價！網友超幸運搶到7-11高帽子買1送1　全家5折開跑App可查清單

3姊弟快跑過馬路遭撞　在地人曝「那裡沒測速」：很多駕駛車速80up

3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

病患看牙齒問「為何都會先洗牙？」　牙醫曝真心話

崑山科大發明專利申請數　連5年全國私校第一技轉卓越

分手也忘不了！默默關心前任TOP4星座　獅子、雙魚都上榜

萬能血液解救危急生命！　「生死關頭」救命利器！

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔

超商禮盒半價！網友超幸運搶到7-11高帽子買1送1　全家5折開跑App可查清單

3姊弟快跑過馬路遭撞　在地人曝「那裡沒測速」：很多駕駛車速80up

3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

病患看牙齒問「為何都會先洗牙？」　牙醫曝真心話

崑山科大發明專利申請數　連5年全國私校第一技轉卓越

分手也忘不了！默默關心前任TOP4星座　獅子、雙魚都上榜

萬能血液解救危急生命！　「生死關頭」救命利器！

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

樂天雙洋投對付歐力士　交流賽不設定用球數

近9千住院醫師辭職！南韓首次「嚴重醫療警報」　全面開放遠端看診

快訊／高雄太熱？風扇鬧罷工「自燃」　屋主趕回掏手機拍下這一刻

政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺29折　6口味期間限定優惠

快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

台積電漲5元收697　台股小漲36點萬九沒站穩

超商「日韓零食新品」一次看！海苔夾花生醬超涮嘴　任選買2送1爽吃

生活熱門新聞

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

更多熱門

相關新聞

即／台南吉普車、機車相撞　男騎士失去生命跡象

即／台南吉普車、機車相撞　男騎士失去生命跡象

台南市北區西門路三段和公園北路口，21日上午7時21分許，發生吉普車與機車相撞車禍，造成機車騎士滑入吉普車車底受困，台南市消防局據報，出動消防人車到場，用千斤頂將車體抬高後，搶救騎士脫困，惟已失去生命跡象，馬上送醫搶救。

即／彰化年前驚傳命案　1男遭破頭猛砍慘死

即／彰化年前驚傳命案　1男遭破頭猛砍慘死

19歲少年出生未報戶口　喜獲身分證展開生命篇章

19歲少年出生未報戶口　喜獲身分證展開生命篇章

92歲嬤捐積蓄　救護利器贈花蓮消防局

92歲嬤捐積蓄　救護利器贈花蓮消防局

5天前曾拉肚子！20歲妹子突心臟驟停倒路邊

5天前曾拉肚子！20歲妹子突心臟驟停倒路邊

關鍵字：

萬能血液解救生命生死關頭救命利器

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

關韶文離開台灣！

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面