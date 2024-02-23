萬能血液解救危急生命！　「生死關頭」救命利器！

▲林毅醫師指出，透過引入O型低抗體力價全血，奇美醫院展現在急救醫療領域的領導地位，並致力於提升醫療服務質量，為病人提供更安全、更有效的救治方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

急診在第一線處理嚴重外傷病人時扮演著極為關鍵的角色，永康奇美醫院更在重大外傷急救的一大突破，率先全台灣乃至於全亞洲成為首家引進並應用O型低抗體力價全血(Low Titer Type O Whole Blood)於外傷急救的醫療機構，成為巷「生死關頭」救命利器！

奇美醫院急診醫學部醫師林毅指出，「捐血一袋，救人一命！」，醫療用血需求不斷，根據奇美醫院急診醫學部統計2023年因外傷送醫住院2840人次，其中嚴重外傷而需要在急診就開始輸血者更高達196人次。若有嚴重大出血，更需要高比例大量輸血來作為復甦急救，以免因大量出血導致組織缺氧，又因缺氧導致代謝性酸中毒，合併體溫降低進而惡化凝血功能異常，讓出血更難以控制，最後影響到維持生命的器官(心臟、大腦等)運作，進而導致死亡。

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急診在第一線處理嚴重外傷病人時扮演著極為關鍵的角色，奇美醫院更在重大外傷急救的一大突破，率先全台灣乃至於全亞洲成為首家引進並應用O型低抗體力價全血(Low Titer Type O Whole Blood)於外傷急救的醫療機構，並與國際標準接軌。O型低抗體力價全血被認為是「萬能」血型，適用於所有病人，在嚴重外傷的緊急情況下能夠立即提供幫助而無需等待血型配對。

林毅醫師說明，國際醫學研究已顯示，使用O型低抗體力價全血於嚴重外傷病人，能有效提升存活率，同時減少血品整體用量。歐美多家醫學中心已將其列為外傷急救的基本配備，證明了這一方法的有效性和重要性。

奇美醫院急診醫學部醫師林毅提到，在過去醫院的輸血方法是針對病人特定的需求，提供如紅血球或血漿等特定血液成分。雖然這種方法在某些情況下是必要的，但它在重大外傷急救中遇到了兩大問題：一是凝血因子補充不夠即時，因為它們來自於需要解凍的血漿，無法即時提供；二是容易輸注過多不必要的血品，或是針對特殊因子補充不足，有時候甚至會惡化病人的情況。這不僅讓輸血流程變得複雜，而且在急救的關鍵時刻，血品的補充往往趕不上病情的變化。

林毅醫師強調，奇美醫院自2024年引入O型低抗體力價全血後，現在能夠迅速給予病人成分相對完整的血液。此舉不僅節省了血型配對的時間，也可避免輸注過多不必要的血品與溶劑，更無需等待解凍血漿，即可迅速補充紅血球和凝血因子，大大簡化輸血流程，並且在緊急情況下顯著提高救治效率和病人的生存機會。

這項創新的措施是透過奇美醫院急診醫學部、臨床病理部血庫以及高雄捐血中心的緊密合作而促成的區域試辦計畫。三方的協同努力下，確保快速有效的血液供應，為外傷急救設立新的標準，也期待將成果推動到全台灣每一家急救責任醫院。

林毅醫師呼籲，「救人一命，勝造七級浮屠」，盼社會各界人士能積極參與捐血，支持醫療急救和救治工作。血液是無法人工合成的珍貴資源，每一份捐血都可能成為救人生命的關鍵。我們鼓勵健康的民眾踴躍捐血，共同建立穩定的血液供應體系，幫助需要的病人度過難關。捐血一袋，救人一命，讓我們攜手拯救更多生命。