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社會 社會焦點 保障人權

19年在家自學！出生未報戶口成幽靈人　喜獲身分證展開生命篇章

▲花蓮秀林鄉戶政人員協助取得身分證後，讓少年終於開啟了全新的人生篇章。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

蓮秀林鄉戶政人員協助取得身分證後，讓少年終於開啟了全新的人生篇章。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一位19歲的少年，在過去的19年間，因為家中各種原因遲未辦理出生登記，這段時間內，他在家中運用網路自學，積極探索知識的廣度和深度。現在，家人為了讓少年踏入新的人生生涯，正式進入工作職場，母親方決定向戶政事務所提出辦理出生登記的程序。

秀林戶政在得知這位母親的需求情況後，先行初步了解少年母親手邊有的出生相關資訊外，同仁亦積極指導母親取得DNA證明並提供相關的行政資源協助，另外依據內政部「無戶籍人口補辦戶籍登記注意事項」規定，由戶政事務所函文內政部警政署刑事警察局、移民署及警察局實際訪查個案居住地及查調是否曾有出入境等相關資料。歷經各單位的行政協助查調後，確認少年確實未曾申報戶口，於日前已由秀林戶政協助順利取得身分證，幫助少年正式納入戶籍。

▲花蓮秀林鄉戶政人員協助取得身分證後，讓少年終於開啟了全新的人生篇章。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

少年取得身分證獲得花蓮秀林鄉戶政事務所大力協助。

在秀林戶政訪談過程中，少年母親表示，因小孩是在家生產並非由醫院診所接生，所以沒有取得出生證明書，也因當初另有所考量，於是便讓小孩自幼便在家自主學習。19年來在沒有正式報戶口的情況下，由母親及家人的陪伴，透過網路、書籍及電腦遊戲作為主要的學習工具培養了堅定的學習意志和扎實的知識基礎；尤其在近3年期間，在家人的帶領下更是學習了水電維修技術，培養出實用的技能。現在，他準備邁向外出工作開展新的人生階段，這位少年也表達了對外出工作及交友的渴望，同時也希望這段特殊的自學歷程能夠成為他未來職場中的寶貴資產，展現自己的能力和價值。

在正式取得身分證後，母親及少年一再向秀林戶政顏姓同仁及吳主任表達感謝之意，讓少年終於走出了19年的「未報戶口」階段，開啟了全新的人生篇章。

花蓮縣政府民政處明良臻處長表示，「線上有速度、線下有溫度、施政要有精準度」，一直是徐榛蔚縣長就任以來的施政方針之一，積極努力排除困難來協助鄉親，同時展現縣政府致力於貼近民意需求的承諾，也更彰顯出戶政事務所永遠是鄉親的好厝邊。

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