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社會 社會焦點 保障人權

轉彎不減速… 大車學長驚天一撞　「巨型貨櫃跳車」驚險畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮區新生、鎮港路22日發生一起貨櫃車自撞車禍，當時貨櫃車從新生高架道路下匝道要左轉時，疑因速度過快，整輛車直接撞上路邊護欄翻覆，車上貨櫃更直接「跳車」與車身分離，畫面相當驚悚。所幸該案並未造成人員傷亡，詳細肇事責任尚待進一步分析研判。

▲▼轉彎沒減速… 大車學長驚天一撞，「巨大貨櫃跳車」驚險畫面曝。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲大車學長驚天一撞，巨型貨櫃跳車了。（圖／翻攝黑色豪門企業）

2月22日11時54分許，前鎮分局獲報前鎮區新生、鎮港路發生交通事故，經前鎮所、前鎮分隊員警立即前往查處。初步了解，69歲陳姓男子駕駛貨櫃車，由新生高架道路匝道南往北行駛，於下匝道左轉鎮港路時，未減速慢行導致車輛向右偏移自撞路邊護欄，造成貨櫃翻覆。

▲▼轉彎沒減速… 大車學長驚天一撞，「巨大貨櫃跳車」驚險畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼貨櫃車自撞後，車上的巨大貨櫃直接「跳車」，與車身分離躺地。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼轉彎沒減速… 大車學長驚天一撞，「巨大貨櫃跳車」驚險畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的影像，當時貨櫃車自撞後，車上的巨大貨櫃直接「跳車」，與車身分離躺地，所幸未造成人員傷亡。經查駕駛人陳男酒測值為0，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

為防制大型車交通事故，警方持續進行大型車違規稽查取締專案，並針對轄內大型車業者或交通公司，檢視大型車輛行車視野輔助系統等安全設施是否安裝完備，並提醒所屬司機遵守交通安全規則。

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