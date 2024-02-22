夫妻內門紫竹寺拜拜求平安　騎車返家遇死劫...1死1傷成永別

記者賴文萱／高雄報導

台南一對張姓夫妻檔騎車到內門玩，今（22）日上午10點多準備騎車返家時，竟遭一輛砂石車擦撞倒地，機車後座的妻子黃女遭輾當場死亡，張男則是手腳擦挫傷。據了解，當時夫妻是去內門知名的紫竹寺拜拜求平安，卻在回程遇死劫，從此天人永隔。

▲台南夫妻檔騎車玩內門遭砂石車撞，後座妻遭輾斃亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方調查，機車騎士49歲的張男與52歲黃女為夫妻，2人從台南騎車到內門遊玩，也去了知名的內門紫竹寺拜拜求平安，打算要返家時，行經南屏路遭到同向的50歲周男駕駛的砂石車擦撞倒地。

事故造成張姓騎士與後座的妻子雙雙倒地，張男手腳輕微擦挫傷，但妻子卻遭輾過，當場明顯死亡未送醫。據了解，砂石車駕駛周男當時正要右轉建國路三段，疑內輪差死角未注意張男機車已貼近砂石車右側釀禍，警方到場處理，初步發現周男和張男都未酒駕。

▲砂石車右轉擦撞機車，釀1死1傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方初步研判砂石車右轉彎未讓直行車先行，依違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，可處600元以上1800元以下罰鍰，以及右轉彎未先駛入外側車道，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第4款，可處600元以上1800元以下罰鍰等規定。

警訊後已先依過失致死罪嫌將周男送辦，詳細肇事原因後續警方還要進一步釐清。