孝子買好宵夜接母下班　目睹她過馬路「遭違規機車撞飛慘死」

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區維新路15日晚間8點多發生一起車禍事故，當時一名機車騎士黃男疑似違規跨越雙黃線超車，撞上剛下班正穿越馬路的劉姓女子，而劉女的兒子當時買好宵夜在馬路對面準備接媽媽回家，卻親眼目睹母親被撞飛倒地，因為傷重送醫後宣告不治。

▲高雄行人橫越馬路「遭騎士猛撞」，頭部四肢重創，送醫後仍不治。（圖／記者賴文萱翻攝／下同）

這起事故發生在昨晚8點多，47歲黃姓男子當時騎車沿維新路南往北行駛，行經事發地點時疑似為了超越前方汽車跨越雙黃線，不料前方有一名64歲劉女正在穿越馬路，黃男閃避不及當場撞上，劉女當場被撞飛，雙雙滑行約10多公尺。黃男身體多處受傷，但無生命危險，不過劉女頭部及四肢傷勢嚴重，送醫後仍於15日深夜不治。

▲高雄行人橫越馬路「遭騎士猛撞」，頭部四肢重創，送醫後仍不治。（圖／記者賴文萱翻攝／下同）

據了解，劉女在肇事路段的一家燒肉飯工作，當時才剛下班，兒子也已經買好宵夜在馬路對向準備接她回家，沒想到就在穿越馬路的過程中，遭到黃男機車撞飛。

經調查，黃男當時違規跨越雙黃線要超車，但劉女也違規穿越馬路，沒有行走距離約70公尺的斑馬線。由於黃男尚在醫院治療，目前尚未製作筆錄，但警方後續將依過失致死罪嫌移送偵辦。至於詳細肇因則由交通大隊進一步釐清。



