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銷量可望超越三星　Walmart收購Vizio將成美國第一大電視品牌

▲Walmart ，沃爾瑪。（圖／記者廖婕妤攝）

▲Walmart以23億美元的價格收購智慧電視品牌Vizio。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

美國零售商沃爾瑪宣布，以23億美元的價格收購智慧電視品牌Vizio，加速其廣告業務Walmart Connect的成長。TrendForce指出，目前Walmart自有電視品牌ONN所搭載的平台系統為Roku TV，未來若全面轉換成SmartCast，在省去額外的平台授權金的同時，將有助於帶入更高的廣告費用收益。

TrendForce表示，Walmart於2021年開始新增線上、線下零售媒體廣告業務「Walmart Connect」，業績每年均呈現雙位數成長。而Vizio則不斷擴大設備生態系統以及其智能電視操作平台系統SmartCast，目前累積超過1,800萬活躍帳戶，2023年第三季平台淨收入約 1.56億美元，其中SmartCast ARPU（每使用者平均收入）約31.55美元，較去年同期增加14%，從而帶動廣告收益年增27%，是促成此次收購的主因。

由於去年美國仍持續受高通膨影響，導致消費者口袋預算收緊，高性價比的商品成為市場新寵兒，Walmart自有電視品牌去年推出平價電視，其中包含32吋98美元、50吋198美元、65吋398美元，成為熱銷長青機種，帶動ONN在美國銷售市占率達13.7%，成長3.7個百分點，擠下TCL、Vizio、LG和海信，成為美國第二大電視品牌。Vizio去年在美國的市占率雖然減少至10.4%，但預期Walmart收購Vizio後，將超車三星成為美國第一大電視品牌，且今年全球電視出貨排名中，ONN與Vizio合作有望擠進全球前五。

觀察今年Vizio和ONN各別電視代工廠組成，Vizio主要由群創、BOEVT和兆馳代工，比重近8成；ONN近6成代工量由兆馳拿下，其次是長虹和康冠，分別有15%。這兩個電視品牌全部都透過代工廠生產電視，主打高性價比產品。

TrendForce表示，收購案發生後，預期兆馳有機會拿下近4成的訂單，成為最大的代工廠；群創、BOEVT、冠捷（TPV）分別是15%、14%、10%。 觀察ONN每個尺寸的零售價，平均低於Vizio 20~25%，對於Vizio最大代工廠群創而言，由於目前代工獲利性低，在中長期面板價格沒有大幅跌價的空間，以及過多閒置產能的情況下，預期代工訂單增幅不大。但反觀面板出貨量，則有機會獲得來自ONN主力尺寸32吋、50吋訂單需求而有所提升。倘若未來美國進一步提高對中國進口的電視整機關稅，屆時群創所擁有的台灣電視代工廠產能優勢將有機會從中受益。

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