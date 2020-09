PS5熱賣預購大混亂！ Sony道歉：未來幾天內將增加出貨

▲PS5主機預購造成許多混亂。(圖/翻攝自Facebook/PlayStation_TW)

記者林妤柔/綜合報導

Sony於週三發推特,指出PS5主機將於隔日開放預購,但貼文公布不到2小時,沃爾瑪(Walmart)和其他零售商便陸續開放PS5預購網站,引起一片混亂,一些訂單甚至消失。對此,Sony深感抱歉,坦言PS5預購本來可以更加流暢。

Sony指出,未來幾天將推出更多PS5主機,零售商也會獲得更多資訊細節。目前不確定這些產品是否在發布當天交貨,但Sony表示「年底將有更多PS5可用。」針對此混亂,亞馬遜提醒顧客,由於零售商不確定實際收到的數量,部分PS5預購可能在發售日後才到貨。

兩款PS5最新世代主機將於11月19日正式在台推出,包含「PS5標準版」(搭載Ultra HD Blu-ray光碟機),零售價NT$15,980,及無光碟機「PS5數位版」建議零售價NT$12,980。

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun