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PS5熱賣預購大混亂！ Sony道歉：未來幾天內將增加出貨

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▲▼11月19日PS5正式登陸台灣。（圖／翻攝自Facebook／PlayStation_TW）

▲PS5主機預購造成許多混亂。（圖／翻攝自Facebook／PlayStation_TW）

記者林妤柔／綜合報導

Sony於週三發推特，指出PS5主機將於隔日開放預購，但貼文公布不到2小時，沃爾瑪（Walmart）和其他零售商便陸續開放PS5預購網站，引起一片混亂，一些訂單甚至消失。對此，Sony深感抱歉，坦言PS5預購本來可以更加流暢。

Sony指出，未來幾天將推出更多PS5主機，零售商也會獲得更多資訊細節。目前不確定這些產品是否在發布當天交貨，但Sony表示「年底將有更多PS5可用。」針對此混亂，亞馬遜提醒顧客，由於零售商不確定實際收到的數量，部分PS5預購可能在發售日後才到貨。

兩款PS5最新世代主機將於11月19日正式在台推出，包含「PS5標準版」（搭載Ultra HD Blu-ray光碟機），零售價NT$15,980，及無光碟機「PS5數位版」建議零售價NT$12,980。

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