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分手也忘不了！默默關心前任TOP4星座　獅子、雙魚都上榜

▲情侶,戀人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲有些人分手後還是想關心前任的現況。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

分手後你可以跟前任當朋友嗎？還是會完全封鎖前任的消息？有些人會忍不住一直去看前任的社群帳號，心情也會因此受到影響，《科技紫微網》點出「默默關心前任」TOP4星座，快來看看忘不了前任的你有沒有上榜！

巨蟹座

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巨蟹座是一個非常念舊的人，一個人時會常常想起跟前任的一切，即使分手時鬧得不開心，但巨蟹座還是會把對方的行為合理化，覺得當初是為了小事才會分手，時常會去想前任的好，所以還是會忍不住想關心前任的近況，留意跟前任有關的消息，直到對方慢慢的消失在自己的生活裡。

獅子座

愛面子的獅子座，雖然吃回頭草的機率很低，但他們會想知道前任現在過得好不好，尤其想知道前任的現任情人有沒有比自己更好，如果看到前任離開自己後反而過得更好，會讓獅子座很不甘心，開始不甘示弱，在社群上展現各種我過得很好，想讓前任感受到「離開我是你最大的損失」。

天秤座

天秤座屬於後知後覺型，分手時覺得好像沒什麼感覺，但後勁會越來越強，再加上天秤座是典型的心口不一，嘴上說不在乎，但私底下卻在意得要命，由於理性的克制，他們不會有事沒事就去滑前任的近況，但他們會在某些特定時刻懷念著過去的點點滴滴。

雙魚座

雙魚座分手後還是會去翻閱過往的戀愛足跡，像是聊天記錄、手機裡的照片、以及去看前任的社群帳號，這些都是雙魚座用來告別過去的儀式性舉動，他們也會有意無意的向別人打聽前任的消息，除了不捨之外，也有不甘心的成分，因此會試圖在對方發佈的動態裡，尋找「他還喜歡我」、「他也捨不得我」的蛛絲馬跡。

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