「社福界俠女」張錦麗告別式　馬英九、侯友宜到場追思致意

▲新北市長侯友宜率市府團隊向張錦麗故局長靈前致祭 。（圖／社會局提供）



記者戴上容／新北報導

今22日上午是新北市前社會局長張錦麗追思會暨告別式，追思儀式在北市立第一殯儀館景行廳舉行。新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加，並頒贈褒揚狀給家屬，結尾更引弘一大師偈語「天心月圓」，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市副市長李四川、及多位民代、婦權團體等均到場致意。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市副市長李四川、新北市副議長陳鴻源和多位議員、立委，以及張錦麗生前所服務過的婦權團體、學界師長好友、故舊門生和民間社團均前來致意，場面備極哀榮。

▲前總統馬英九向張錦麗故局長靈前致祭 。（圖／社會局提供）

新北市長侯友宜以治喪會主委帶領市府團隊參加，並頒贈褒揚狀給家屬內容為「賦性純和、濟貧扶傾；仗義行俠、風骨彌堅。念茲在茲、性平婦權；作育英才，桃李滿園。廣結善緣、實踐理念；社福願景、弱勢優先。」貫穿張錦麗一生懿行，結尾並引弘一大師偈語「天心月圓」讚譽。

張錦麗早年獻身社運界，倡議性別平權，推動家庭暴力、性侵犯與性騷擾防治等立法，曾任現代婦女基金會和台灣防暴聯盟理事長、警專副教授等。朱立倫任桃園縣長期間，延攬張擔任社會處長，繼而在朱立倫、侯友宜任新北市長期間，當新北市社會局達8年多。

張錦麗任社會局長8年多以來，開創20個社福方案，並由各同仁執筆完成「新北優社福」一書。張錦麗在總策畫引言中寫下，「來到新北市，深知一個高達400萬人口的城市經營不易，尤其在民眾的殷切期盼，及市長領銜的衝勁下，更有不得不全力以赴的壓力！」侯友宜也在推薦序直稱張錦麗是「引領社福心、不忘任何人！」

張錦麗家人表示，原本擔心張的身體，但感受到其助人使命和熱情，全然尊重並支持她，張的一生雖然短暫，但活得精采，尤其留下許多社福政策，不論公部門或私部門，對同仁或後進照顧與提攜，就像埋下一顆顆種子，繼續為這個社會帶來正面影響和善的循環，因此遵照遺囑火化後，將骨灰以花葬方式，植灑於青山綠野，「錦麗」天地之間。

新北社會局表示，張錦麗任內執行新北市許多重大政策，包含公共托育、托老、里里銀髮俱樂部、輔具超音速、愛心大平台等，因不眠不休，身體亮紅燈，但張錦麗仍堅守崗位，遺憾的是，今年2月2日在家人陪伴下，病逝台大醫院，享年63歲。

▲侯友宜市長頒贈褒揚狀表彰張錦麗局長一生懿行 由家屬潘維大校長(左）代領。（圖／社會局提供）