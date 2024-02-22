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快訊／台電人員遭6.9KV高壓電擊　30歲男一度無心跳送醫搶救

▲台電人員在執行高空作業遭電擊送醫急救。（圖／民眾提供）

▲台電人員在執行高空作業遭電擊送醫急救。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化發生一起高壓電擊事件！台電1名30歲紀姓員工，22日上午在執行高空作業時不慎遭6.9KV高壓電電擊傷，當場失去呼吸心跳，雙手1%三度燒燙傷，消防局據報後立即派遣救護人員到場緊急救護，立即給予CPR+AED電擊，終於恢復呼吸心跳，送往彰化基督教醫院急救，目前尚未恢復意識。

消防局今天上午9時38分許據報，一名台電人員，上午在和美路彰美路2段執行高空作業時不慎遭6高壓電電擊，立即派遣和美消防分隊前往執行緊急救護，到達現場時，台電其他同事，已先將患者移至地面，救護人員評估患者沒有呼吸心跳，雙手1%三度燒燙傷。經救護人員立即給予CPR+AED電擊1次，於9時46分恢復呼吸心跳，送往彰化基督教醫院急救。

台電彰化區處業務副處長曾陳發指出，今天上午9點37分，該處紀姓員工在和美鎮東發路328號前加裝線路開關時，不幸遭到電擊，已送至彰化基督教醫院搶救，該處持續追蹤。

彰化基督教醫院表示，據119人員描述，一個年輕男性雙手有電擊傷，他當場失去心跳。在現場經119人員施以心臟按摩跟電擊之後恢復心跳，送來彰化基督教醫院。目前意識不清，先插管治療，目前心跳是有恢復正常，不過意識不清，所以還是等待住院治療中。

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