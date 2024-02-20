你怎麼沒感覺？10機車被他「骨牌推全倒」　男辯：以為路不平車晃

▲台中市一名王男駕車撞倒10車，供稱以為路不平車子才會晃動。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名53歲王男上月28日駕駛一輛黑色租賃車行經北屯區，結果撞倒停放在路邊的10輛機車，隨後肇事逃逸。警方接獲民眾通報，調閱民間監視器掌握撞擊瞬間，發現該車經過後，一排機車如「骨牌」倒下，王男辯稱當下精神狀況不好，以為路不平車子才會晃。

第五警分局交通分隊1月底接獲民眾報案，指出北屯區環太東路有大量機車倒車，經員警莊忠政調閱警用監視器，發現無法拍攝該點情況，轉而向民間監視器尋找關鍵畫面，過濾後，發現在28日凌晨2時許，一輛黑色轎車通過後，機車就馬上倒下，才鎖定到一台黑色租賃車。

▲▼警方追查王男駕駛黑色租賃車，通過該地點時，10輛機車就倒下。（圖／記者許權毅翻攝）



2月初經租車公司協助，通知53歲王男到案說明。王男辯稱，當晚精神狀況不佳，僅感覺車輛有晃動，還以為是路面不平所導致，且並未聽見碰撞聲。不過警方拿出監視器畫面佐證，才讓王男驚覺「撞倒10輛機車」。

全案經警方通知10名車主前來製作筆錄，在本月17日完成調查程序。該事故並無造成人員傷亡，但王男肇事逃逸，被依道交條例第62條推定，處1000元至3000元罰鍰，吊扣駕照1至3個月。

警方提醒，民眾車輛疑似發生碰撞時，若感覺怪異聲音或車身晃動，切勿逕自離去，應即停車檢查並撥打110通報警方。