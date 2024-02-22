77歲慣竊狂點6碗拉麵　女店員忙翻被偷走背包…損失1萬5千元

▲女店員蕭女遭竊的背包，拉鍊還被扯壞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名7旬老慣竊缺錢花用，跑到板橋區府中商圈知名的拉麵店行竊，他見女店員一個人顧店，用聲東擊西方式，狂點6碗拉麵，加點10多種配料、飲料，再將女店員側背包偷走，得手1萬5000元逃逸，民眾後來撿到他丟棄的背包，送到派出所報案，警方循線將他逮捕，依竊盜、毀損罪移送偵辦。

據悉，77歲程姓男子是名多次進出監獄的老慣竊，日前他缺錢花用，當天傍晚跑到板橋區知名平價拉麵店，見店內僅有蕭姓女店員一人顧店，旁邊桌上還放著蕭女的側背包，為了順利下手行竊，他想到「聲東擊西」的方法。

▼77歲程姓老慣竊停好機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

程男直接狂點6碗拉麵，再加點10多種配料、飲料，讓蕭女忙著備料疏於防備之餘，直接偷走側背包後，還棄單騎機車逃逸，得手現金1萬5000元。他拿走現金後，將蕭女側背包直接丟棄在板橋區永豐公園。

一名路過民眾看到遭丟棄的側背包，拿著送往轄區派出所報案拾得遺失物，警方根據包內的證件找到蕭女，她才得知側背包被竊。警方調閱監視器，鎖定慣竊程姓男子涉有重嫌，循線將他逮捕，訊後依竊盜、毀損罪移送新北地檢署偵辦。

▼程男得手後騎機車逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）