海角七號真上演！台灣少女獨自赴日追愛男警　78年後子孫來台尋根

▲「海角七號」雲林真實上演，千金獨自坐船追愛日警，後人來台尋根真的找到親戚了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、趙蔡州／雲林報導

雲林虎尾鎮舊惠來派出所87年前（1937年）曾發生一件動人的愛情故事，一名日本男警與台灣少女相戀，不料由於日本戰敗，男警被迫遣返回國，少女為了愛情獨自坐船前往日本，最後也順利找到男警，2人在當地結婚定居。2人的後代最近來台尋根，幸運地找到劉女的後代親人，也在警方的陪同下到惠來派出所舊址參觀，見證長輩的世紀戀情與台灣歷史變遷。

故事發生在1937年，台灣當時處於日本殖民統治時期，故事的主角劉寶貴是虎尾鎮一戶富裕家庭的千金，由於受過教育，年僅16歲便在惠來里一處學堂教村民學日語。

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故事的男主角高萩光男則是新任惠來派出所的日本主管警察，儘管不會漢語，卻被劉女的高貴氣質深深吸引，兩人相識不久後很快墜入愛河，但由於當時的時空環境，地方民眾對日本警察充滿敵意，因此2人的戀情只能偷偷進行。

日本1945年戰敗，高萩光男被遣返回日本，但劉女為了愛情，隔年（1946年）鼓起勇氣，獨自從基隆坐船到日本，並在日本費盡千辛萬苦找尋高萩光男，最後也成功找到高萩光男並與他修成正果，兩人婚後也在當地定居。

▲警方帶著野間樹一起參觀惠來派出所舊址。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事隔約78年後，高男和劉女的日籍後代子孫野間樹，利用新年連假期間獨自從日本來台尋根，除了順利找到了劉女的後代親戚外，並在親戚的陪同下，一起到惠來派出所拜訪。

惠來派出所所長蔡昆鴻熱情接待了野間樹，並帶著對方一起到惠來派出所舊址參觀。蔡所長也稱讚劉女在動盪不安的年代仍勇敢、堅毅地追求自身幸福，希望透過這個真人故事，讓更多人了解，保有一顆堅貞的心，能活出令人激賞的風采。

對於虎尾警方親切且熱忱的服務態度，野間樹十分感動，多次向警方表示感謝。高男和劉女的故事的愛情故事感動了許多人，甚至被稱為是「雲林的海角七號」，它不僅見證了愛情的力量，也反映了台灣歷史的變遷。