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快訊／不菸不酒！高雄2線3警官上月罹癌昨病逝　同仁悲痛

▲高雄市政府警察局鼓山分局。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄鼓山分局警官罹癌病逝。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄2線3星警官驚傳病逝！鼓山分局民防組李姓組長今年1月底上班時，因腿部疼痛就醫，經診斷，發現竟罹胰臟癌末期，癌細胞更擴散至肝臟等部位，經切片後，過年期間展開化療，未料病情未好轉反而急轉直下，昨日不幸病逝，享年54歲。

李姓警官從警30多年，今年54歲，去年開始出現腿部疼痛症狀，長時間吃止痛藥都無改善，今年1月24日就醫，診斷出時已是胰臟癌末期。

據了解，癌細胞已擴散至多處，包括肝臟，經切片檢查，確認腫瘤狀態後，除夕前夕立即接受化療。未料，病情未見好轉，昨日分局接獲家屬傳來李姓組長病逝噩耗，同仁都感動悲痛不已，很不捨去年選舉時才一起服勤。

鼓山分局長陳奕良表示，李姓組長工作態度認真，平日不菸不酒，更會找時間運動，癌症竟無聲無息地找上門，從診斷到病逝，不到一個月，不解「怎麼會這麼快？」將會協助家屬處理後事。

李姓警官罹癌後，毅然辦理退休專心養病，若病情不樂觀，至少能讓太太請領遺屬半餉，不過分局20日才剛辦理因病退休，公文目前轉報市府核定和銓敘部審定中，如今李姓組長驟然逝世，恐僅能領取一次性撫恤金。

胰臟癌素有「癌王」之稱，早期症狀不明顯，出現腹痛、食慾不振、體中減輕時，都已是中晚期，若有抽菸、喝酒習慣更會增加罹癌風險。而反覆出現但找不出原因的急性胰臟炎，以及50歲後罹糖尿病卻無家族史的患者就必須要留意。

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