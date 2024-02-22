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社會 社會焦點 保障人權

點數到期換禮品！35人填卡號被盜刷200萬　「詐團火雲邪神」落網

▲▼刑事局電信警察大隊破獲詐欺集團，逮捕杜嫌等17人，詐團佯稱「點數到期可換購禮品」，結果超過35人受害，遭盜刷200萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局電信警察大隊破獲詐欺集團，逮捕外形神似電影角色火雲邪神的杜嫌等17人，粗估超過35人受害，遭盜刷200萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

詐欺集團假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三家業者，發送大量釣魚簡訊，佯稱點數即將到期可加價換購禮品，等到消費者點入連接還輸入信用卡號，事後收到信用卡付款通知才驚覺受騙，刑事局電信偵查大隊獲報深入追查，從去年10月至今年1月，發動7波搜索、逮捕17人，粗估至少35人受騙，民眾損失金額超過200萬元。

刑事局打擊詐欺犯罪中心分析165反詐騙系統報案紀錄，發現台中地區有數個特定門號發送大量釣魚簡訊，假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、遠通電收和監理站等名義，佯稱點數即將到期可加價換購禮品，或是e-tag通行費未繳納、燃料稅未繳納等理由，誘騙用戶點擊釣魚連結及輸入信用卡號。

▲▼刑事局電信警察大隊破獲詐欺集團，逮捕杜嫌等17人，詐團佯稱「點數到期可換購禮品」，結果超過35人受害，遭盜刷200萬元。（圖／民眾提供，下同）

詐團取得信用卡號後，綁定APPLE PAY、GOOGLE PAY等行動支付等方式盜刷，購買奢侈品、手機、遊戲點數等，直到被害人收到付款通知才驚覺受騙。

警方從112年10月至113年1月間發動7波搜索拘提，逮捕47歲杜姓男子等17人到案，查扣手機25支、筆電2台、SIM卡17張、WIFI分享器1台、安非他命1小包等，杜嫌出資委由中國籍電腦工程師架設釣魚網站，共犯廖姓男子等人則是操作「SMS Gateway」APP群發釣魚簡訊，全案詢後依詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌解送台中地檢署偵辦。

▲▼刑事局電信警察大隊破獲詐欺集團，逮捕杜嫌等17人，詐團佯稱「點數到期可換購禮品」，結果超過35人受害，遭盜刷200萬元。（圖／民眾提供，下同）

警方呼籲，政府機關的網址開頭會是「https」、結尾為「.gov.tw」，不會以短網址等方式呈現，各家業者的官方網站中也不會出現簡體字或中國大陸用語。若有任何疑問，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線查證。

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