洗錢只要30mins！詐團手法升級「免找車手」　主嫌出境前被逮

▲電信警察破獲一起詐團，發現詐騙手法已經升級，處理金流時間從3小時縮短至30分鐘，而且免找車手不怕黑吃黑。（圖／電信警察提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

詐騙集團橫行，抓不勝抓，警方最常逮捕的是在ATM或臨櫃提領現金的車手，但詐團腦筋動得更快，以往車手從領到錢、上繳上游，上游再匯出境外，處理金流要花3小時，如今縮短到只要30分鐘，而且不用車手，免除「黑吃黑」的疑慮，刑事局電信偵查大隊日前破獲一組詐團，有30多人受害，金額超過1億5千萬元，該詐團金流處理方式就是如此作法，且已成趨勢。

刑事局電信偵查大隊第二隊獲報，有詐團佯稱香港「Fasonla」投資顧問公司，在臉書張貼廣告，以美元、期貨作為投資標的，吸引民眾加入LINE群組，一旦民眾要提領獲利金額，發現無法出金時，才驚覺受騙，歷經半年蒐證，發覺主嫌已變賣名下轎車準備出境，因此趕在出境前收網，8月間兵分多路，在台中、桃園、新竹市、高雄市等地，逮捕35歲黃姓主嫌等13人，查扣現金31萬元、手機16支等。

警方表示，本案詐欺贓款經被害人匯入人頭帳戶後，由上游透過網路操作，經過3至4道層層轉帳，透過購買泰達幣（USDT）轉入匿名錢包，洗錢過程速度極快，僅在30分鐘內即可完成，全程不需要傳統詐欺集團的提領車手、收水手等人參與，既可降低遭警方查獲風險，且減少人事成本，更重要的是，不怕車手覬覦龐大現金而黑吃黑。

所謂魔高一尺，道高一丈，警方除將13人依詐欺、洗錢防制法解送台中地檢署之外，將會更精進偵辦技巧，打擊犯罪。