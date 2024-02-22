30歲外送員車禍當下沒事！回家一睡卻休克　女友狂叩3小時救命

▲醫師分享外送員車禍的例子，提醒如果有家人或親友發生車禍，最好前24小時身邊要有人陪伴。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名30歲外送員在工作室發生車禍，當下沒事，回家後卻休克昏迷！還好女友狂打2、3小時的電話，發現找不到人，驚覺不對勁，即時通知男友家屬將人送醫。

陳榮堅21日在臉書說，該外送員車禍當下被送急診，因為只有四肢輕微擦傷，稍微處理後就直接回家了，回家後也沒有感到任何不舒服，只覺得有些疲憊就躺著睡著了。

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陳榮堅指出，隔天，外送員的女朋友電話打了2、3個小時都找不到人，很擔心他出事，就請他的家人回家看看是否發生了什麼事；結果家人回去發現他躺在床上，怎麼叫都叫不醒，緊急叫救護車送到急診。

陳榮堅表示，後來發現外送員肚子裡面有大量的積液，開刀進去看，肚子裡面有將近3000cc的血，造成的原因是供應小腸的血管，其中的一小段叫「腸繫膜」的血管，因為車禍撞擊，動脈跟靜脈被扯裂。

陳榮堅提到，因靜脈不會有收縮功能，因此血就一直流，流到外送員休克為止，「一開始我很擔心他休克太久，腦部缺氧太久可能醒不過來。還好他年輕力壯，也算有及時發現，在加護病房三天後終於醒了。」

陳榮堅說，還好女友當初打了電話關心外送員，不然等到家人晚上下班後回去，可能就太晚了；這是好多年前的事，後來他陸陸續續有回診，也和女友結婚了。

陳榮堅提醒，如果有家人或親友發生車禍，最好前24小時身邊要有人陪伴，或者間斷性關心一下他的狀況，因為人體真的有太多脆弱的地方，一旦發生意外，有時候會無法挽回。