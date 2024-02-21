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竹山鎮竹夢親子公園預計4月底完工　一旁用地規畫增設寵物公園

▲南投縣長許淑華赴竹山鎮會勘，規劃於竹夢公園旁增設寵物公園。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華赴竹山鎮會勘，規劃於竹夢公園旁增設寵物公園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府正在竹山鎮興建竹夢親子公園，也將在公園旁用地規劃新建寵物健康運動公園，南投縣長許淑華今天前往實地會勘，了解初步的規劃案和周邊土地的使用情形，並到竹夢親子公園的工地視察施工進度，希望未來能多預留休憩綠地，結合寵物公園的規劃，提供民眾更多面向的遊憩空間。

許淑華表示，竹山竹夢親子共融公園占地約1公頃，預計4月底可完工，周邊還規劃開發青年住宅，加上現代人喜歡養寵物，所以將利用親子公園旁的空地規劃寵物公園，初步規畫用地約有2400坪、分成大型犬及小型犬的運動區，後續詳細的規劃內容，會再請縣府各單位評估研議，找出最佳方案。

▲南投縣長許淑華赴竹山鎮會勘，規劃於竹夢公園旁增設寵物公園。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華赴竹山鎮會勘，規劃於竹夢公園旁增設寵物公園。（圖／南投縣政府提供）

許淑華一行人也前往新生社區活動中心，了解該建物電梯增建工程，該社區發展協會理事長林孟麗反映希望縣府能補助興建電梯，方便老人家進出；許淑華指出，縣府初估經費約為280萬元，為降低影響及興建成本，將採建物外掛的方式新建。

隨後，許淑華也在立法委員游顥服務處、延山里里長陳碧棋陪同下，分別前往關心4處位於偏遠山區的道路及河床邊坡改善陳情案，以及瑞山巷會勘坑溝排水改善工程，聽取鄉親的需求，也各別簽准工程經費。

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