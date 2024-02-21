《海洋迴旋：鯤之旅》日本偶戲導演沢則行嘔心瀝血之作　25日踩演登場

▲台南市政府特別規劃巨偶踩街演出《海洋迴旋：鯤之旅》，由日本知名偶戲大師沢親自設計製作，精彩可期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南-高鐵燈區將於2/24啟燈，將有近300件各式作品帶來絢爛璀璨視覺享受外，台南市政府特別規劃巨偶踩街演出《海洋迴旋：鯤之旅》，由日本知名偶戲大師沢親自設計製作，精彩可期。

《海洋迴旋：鯤之旅》全長超過 8.5公尺的機械巨偶《鯤》，已經接近完工，首場將結合台南藝陣特色的藝閣花車，於2/25下午4時45分在歸仁十八路盛大遊行，預料將為台灣燈會帶來另一個高峰！

市長黃偉哲為了豐富台灣燈會元素，責成文化局規劃踩街活動，邀請無獨有偶劇團與沢則行導演合作，以「鯤」為主題創作；文化局指出，這個設計靈感來自台南眾多以「鯤鯓」命名的地區，傳說中的大魚猶如海底神秘生物，矗立於海面之上，象徵著台南獨特的海洋文化。

文化局表示，沢則行是日本著名的偶戲導演，多年來深耕於捷克和日本兩地發展當代偶戲，並經常受邀參與歐亞美等地各大藝術節，曾擔任2020年日本東京奧運機械巨偶設計。沢則行經過兩年多時間的籌備，期間他多次來台南考察，並在台江停留超過一個月，深入體驗當地文化。

《海洋迴旋：鯤之旅》將在長達600公尺的遊行路線中展開，結合台南藝陣特色的藝閣花車，遊行時需要11位操偶師進行操作，打造出逼真的機械巨偶，呈現出極具台南濕地海岸特色的遊行表演。

乘坐藝閣車的機械巨偶《鯤》由無獨有偶劇團邀請台南團隊「李維造物」、「天一企業社藝閣車」攜手合作。目前巨偶仍在製作中，誠摯邀觀眾2/25，一起到現場踏入難忘的詩意冒險，此外，3月2日、3月3日、3月9日16:30也將由無獨有偶劇團領軍，帶來加入新夥伴的《新台風浪花——海島新藝陣》踩街演出。

《新台風浪花——海島新藝陣》踩街演出資訊：時間:3/2(六)、3/3(日) 16:30-17:30，地點：台南市歸仁區歸仁十八路，演出團隊：無獨有偶、何曉玫MEIMAGE舞團、FOCA、法爾劇團(3/2 open醬特別參與)



時間：3/9(六)16:30-17:10，地點：台南市歸仁區歸仁十八路，演出團隊：無獨有偶、何曉玫MEIMAGE舞團、FOCA。