快訊／台南安定區工廠堆放雜物起火　消防搶救中

記者林東良／台南報導

台南市安定區港口工廠21日下午3時31分許傳出火警，現場冒出火舌與大量濃煙，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動安定等分隊，共計出動19車35人前往搶救，消防人員到場發現火場兩側為1樓挑高鋼骨鐵皮加蓋工廠，起火的是兩家工廠中間土地上堆放的物品，並往工廠巷建物延燒，消防人員馬上接駁水線進入搶救，並防火勢往兩側工廠延燒，目前消防人員全力搶救中。

▲台南市安定區港口工廠，21日下午3時31分許傳出火警，現場冒出火舌與大量濃煙，消防人員全力射水搶救。（圖／民眾提供）