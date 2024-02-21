「粉紅超跑」3／18出發！台鐵攜手白沙屯媽祖推「金鏟子禮盒」招孕

▲台鐵攜手白沙屯媽祖首推「大肚成功金鏟子禮盒」。（圖／台鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

「粉紅超跑」掀熱潮，今年通霄白沙屯拱天宮媽祖進香祈福行腳，將於3月18日凌晨出發，展開為期9天8夜徒步之旅，台鐵公司除加開列車疏運信眾外，也首度與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，「金鏟子」取其諧音「緊產子」，盼在白沙屯媽祖「粉紅超跑」庇佑下招財招子。

台鐵公司與白沙屯拱天宮首度合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，將於2月22日上午10時開始銷售。「大肚成功金鏟子禮盒」以「粉紅超跑」為設計主軸，結合了鍍18K金的精緻「金鏟子」、「好孕產子御守」及大肚-成功名片式紀念車票。

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此外，凡於台鐵夢工場網路商店購買「大肚成功金鏟子禮盒」，將加碼贈送「永保安康名片式車票套組」。禮盒售價為1099元，每人每次限購2組。

▲▼台鐵首推「大肚成功金鏟子禮盒」，並進行過香爐儀式，有白沙屯媽祖加持。（圖／台鐵公司）

台鐵公司強調，每一組「大肚成功金鏟子禮盒」，都由台鐵公司附業營運處長古時彥與白沙屯拱天宮管理委員會，一同進行過香爐儀式，恭請白沙屯媽祖神恩加持。

不過台鐵指出，為了讓媽祖的庇佑更加乘，建議每一位準父母們親至白沙屯拱天宮參拜並祈求平安符後，將平安符在主神爐上繞三圈後放入「好孕產子御守」是啟動平安符的手續，若少了這個動作，平安符就是個藝術品，猶如智慧型手機收不到訊號。